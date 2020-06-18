"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера

Тимо Вернер "Челси" официально объявил о приобретении нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".

На протяжении многих месяцев "Ливерпуль" считался главным претендентом на Вернера, однако нерешительность "красных" и отсутствие у них места в стартовом составе для Тимо позволили "синим" вырваться вперед.

Секретный визит в Германию главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и технического советника клуба Петра Чеха убедил 24-летнего немца связать свое будущее со "Стэмфорд Бридж".

В своем заявлении "Челси" сообщает, что Вернер присоединится к команде Лэмпарда в июле, после завершения сезона Бундеслиги, тем самым подтверждая, что Тимо отказался выступать за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, возобновление которой намечено на август.

Трансфер Вернера, предположительно, обойдется "синим" в 53 миллиона фунтов, что прописаны в контракте Вернера в Лейпциге в качестве отступных, хотя The Telegraph говорит о 47.5 млн. фунтов. В Лондоне Тимо получит пятилетний трудовой договор с зарплатой в 170-200 тыс. фунтов в неделю. Сделка будет считаться завершенной после прохождения нападающим медицинского обследования.

"Я рад перейти в такой замечательный клуб, как "Челси", я очень горжусь этим моментом. Конечно, я хочу поблагодарить "РБ Лейпциг", их клуб и фанатов за эти четыре великолепных года. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я предвкушаю следующий сезон со своими новыми партнерами по команде, своим новым тренером и, конечно, фанатами "Челси". Вместе нас ждет очень успешное будущее", — сообщил Вернер.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2020 12:15

Количество просмотров Просмотров: 3638

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 18.06.2020 14:12 # kipeloff89
    Поздравляю адекватных пенсов с покупкой, хуже чем Мората всё равно не будет. А так может и выстрелит, непонятно только что с Обрахамом будет

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  2. kipeloff89 18.06.2020 14:11 # kipeloff89
    Пенсы под Ливерпульским троном, скамоляди под ггшным страпоном!

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  3. thegodfather 18.06.2020 14:09 # thegodfather
    Тимо Вернер:

    «Я невероятно рад присоединиться к «Челси» в следующем сезоне! Есть ощущение, что это правильный шаг для меня. С нетерпением жду возможности сыграть за столь фантастический клуб с историей! Скоро увидимся, болельщики «Челси»! &#128075;&#127995;»

    (ответить)

  4. reams 18.06.2020 13:51 # reams
    хороший трансфер, не понятны потуги колбасников принизить значимость этого приобретения

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  5. xoce-moyp 18.06.2020 13:48 # xoce-moyp
    Когда постоянно испражняешься в одно ведро (педрофаны Вротъебалси), оно со временем начинает вонять, что меня не устраивает. Поэтому я решил переключится на скам и прочих гегейных сосяр. Пенсопидеки, выдыхайте! Аахахахахах!

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  6. bezviz 18.06.2020 13:44 # bezviz
    "Юнайтед" и "Челси" признали поражение в борьбе за Вернера

    04.06.2020 12:25 #
    mikkiynwa

    Просто насрали на пенсов и нассали

    Как всегда
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/78847/?c=1

    04.06.2020 12:48 #
    scauzer11

    пенсопетеки, а вы реально думали что зацепите его, Коут и Кекчу ждут ещё, хотя Коут может и не пойти))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/78847/?c=1

    6лять ору))))

    (ответить)

  7. xoce-moyp 18.06.2020 13:42 # xoce-moyp
    Скажите, а КЕКчулси на что-то кроме титула ЛысыйФаллос, ещё претендует со своими покупками?

    (ответить)

  8. mikkiynwa 18.06.2020 13:40 # mikkiynwa
    Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался по поводу интереса "Ливерпуля" к своей персоне, назвав команду Юргена Клоппа "лучшей в мире".
    Именно Вернер, называемый трансферной целью "Ливерпуля" на грядущее лето, принес минимальную победу "РБ Лейпциг" над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, четко исполнив пенальти.

    После матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" 23-летний немец, забивший 20 голов в 22 матчах этого сезона Бундеслиги, дал понять, что открыт к переходу к "красным".

    "Я знаю, что "Ливерпуль" является лучшей командой в мире на данный момент. Когда тебя сватают в такую команду, это вызывает большую гордость".

    "Это приятно, но я знаю, что в "Ливерпуле" много хороших игроков, и я должен улучшить себя и научиться столь многим вещам, чтобы достичь их уровня и играть там", — сообщил Вернер ViaSport.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76791/?c=1



    Уровня победителей ЛЧ И АПЛ не достиг, по этому и отправился к пенсам, все логично.

    (ответить)

  9. bezviz 18.06.2020 13:40 # bezviz
    https://ibb.co/F6LHqdg

    сосач ну шо с е6алом? ты там не верил что Челси сможет кого-то купить а лузерка сможет. по итогу уже 2 топ трансфера а у лузерки 0 ахахха_))

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  10. meshuggah 18.06.2020 13:39 # meshuggah
    "Я рад перейти в такой замечательный клуб, как "Челси", я очень горжусь этим моментом. Конечно, я хочу поблагодарить "РБ Лейпциг", их клуб и фанатов за эти четыре великолепных года. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я предвкушаю следующий сезон со своими новыми партнерами по команде, своим новым тренером и, конечно, фанатами "Челси". Вместе нас ждет очень успешное будущее", — сообщил Вернер.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79118/?c=1

    пись пись на лузерку

    (ответить)

  11. bezviz 18.06.2020 13:36 # bezviz
    и кстати не 220к в неделю как пи3дели колбасники а всего 170к хахахаа по дешевке урвали топаря)

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  12. bezviz 18.06.2020 13:32 # bezviz
    А ШО С Е6АЛОМ, ЖДУНЫ?? АХХАХАХАХАХ))

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  13. bezviz 18.06.2020 13:31 # bezviz
    как же Вернер красиво поссал на лузерку, а Лэмпард с ним уже договорился в феврале, вангую что с руки Лэмпарда немец типа заигрывал с лузеркой и клопом, чтобы те акцентировали все внимание на нем а потом жиденько обгадились. ну Лэмпард, нуу разумист)

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  14. mikkiynwa 18.06.2020 13:29 # mikkiynwa
    03.03.2020 12:54 #
    j-silver

    типикал наемник, норм для колбасных. так же поссыт потом и на них

    Источник: http://fapl.ru/posts/77037/

    02.03.2020 23:01 #
    ganinilyha

    Таким как раз в колбасовии и место

    Источник: http://fapl.ru/posts/77037/

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  15. iceteam 18.06.2020 13:28 # iceteam
    Надеюсь, что Вернер не подхватит синдром Торрреса, а то всё, что касается Ливерпуля, попахивает каким-то..гавном.

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  16. bezviz 18.06.2020 13:27 # bezviz
    лежать + сосать су4ки!!!

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  17. ask 18.06.2020 13:27 # ask
    Лузерпуки негодуют!

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  18. chronicle 18.06.2020 13:27 # chronicle
    Фирмино это умнейшие движения с мячем, без меча (с)

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  19. mikkiynwa 18.06.2020 13:27 # mikkiynwa
    20.02.2020 19:32 #
    gio

    смотрел я как Дэвинсон Санчес над ним издевается и думал - в АПЛ лучше ему не появляться

    Источник: http://fapl.ru/posts/76791/?c=1




    Щас начнёт переобуваться

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  20. mikkiynwa 18.06.2020 13:25 # mikkiynwa
    Ветка будет огонь, прям чувствую, азаза

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