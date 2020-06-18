"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера
"Челси" официально объявил о приобретении нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".
На протяжении многих месяцев "Ливерпуль" считался главным претендентом на Вернера, однако нерешительность "красных" и отсутствие у них места в стартовом составе для Тимо позволили "синим" вырваться вперед.
Секретный визит в Германию главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и технического советника клуба Петра Чеха убедил 24-летнего немца связать свое будущее со "Стэмфорд Бридж".
В своем заявлении "Челси" сообщает, что Вернер присоединится к команде Лэмпарда в июле, после завершения сезона Бундеслиги, тем самым подтверждая, что Тимо отказался выступать за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, возобновление которой намечено на август.
Трансфер Вернера, предположительно, обойдется "синим" в 53 миллиона фунтов, что прописаны в контракте Вернера в Лейпциге в качестве отступных, хотя The Telegraph говорит о 47.5 млн. фунтов. В Лондоне Тимо получит пятилетний трудовой договор с зарплатой в 170-200 тыс. фунтов в неделю. Сделка будет считаться завершенной после прохождения нападающим медицинского обследования.
"Я рад перейти в такой замечательный клуб, как "Челси", я очень горжусь этим моментом. Конечно, я хочу поблагодарить "РБ Лейпциг", их клуб и фанатов за эти четыре великолепных года. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я предвкушаю следующий сезон со своими новыми партнерами по команде, своим новым тренером и, конечно, фанатами "Челси". Вместе нас ждет очень успешное будущее", — сообщил Вернер.
18.06.2020 12:15
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Последние комментарии:
Поздравляю адекватных пенсов с покупкой, хуже чем Мората всё равно не будет. А так может и выстрелит, непонятно только что с Обрахамом будет
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Пенсы под Ливерпульским троном, скамоляди под ггшным страпоном!
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Тимо Вернер:
«Я невероятно рад присоединиться к «Челси» в следующем сезоне! Есть ощущение, что это правильный шаг для меня. С нетерпением жду возможности сыграть за столь фантастический клуб с историей! Скоро увидимся, болельщики «Челси»! 👋🏻»
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хороший трансфер, не понятны потуги колбасников принизить значимость этого приобретения
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Когда постоянно испражняешься в одно ведро (педрофаны Вротъебалси), оно со временем начинает вонять, что меня не устраивает. Поэтому я решил переключится на скам и прочих гегейных сосяр. Пенсопидеки, выдыхайте! Аахахахахах!
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"Юнайтед" и "Челси" признали поражение в борьбе за Вернера
04.06.2020 12:25 #
mikkiynwa
Просто насрали на пенсов и нассали
Как всегда
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Источник: http://fapl.ru/posts/78847/?c=1
04.06.2020 12:48 #
scauzer11
пенсопетеки, а вы реально думали что зацепите его, Коут и Кекчу ждут ещё, хотя Коут может и не пойти))
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/78847/?c=1
6лять ору))))
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Скажите, а КЕКчулси на что-то кроме титула ЛысыйФаллос, ещё претендует со своими покупками?
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Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался по поводу интереса "Ливерпуля" к своей персоне, назвав команду Юргена Клоппа "лучшей в мире".
Именно Вернер, называемый трансферной целью "Ливерпуля" на грядущее лето, принес минимальную победу "РБ Лейпциг" над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, четко исполнив пенальти.
После матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" 23-летний немец, забивший 20 голов в 22 матчах этого сезона Бундеслиги, дал понять, что открыт к переходу к "красным".
"Я знаю, что "Ливерпуль" является лучшей командой в мире на данный момент. Когда тебя сватают в такую команду, это вызывает большую гордость".
"Это приятно, но я знаю, что в "Ливерпуле" много хороших игроков, и я должен улучшить себя и научиться столь многим вещам, чтобы достичь их уровня и играть там", — сообщил Вернер ViaSport.
Источник: http://fapl.ru/posts/76791/?c=1
Уровня победителей ЛЧ И АПЛ не достиг, по этому и отправился к пенсам, все логично.
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https://ibb.co/F6LHqdg
сосач ну шо с е6алом? ты там не верил что Челси сможет кого-то купить а лузерка сможет. по итогу уже 2 топ трансфера а у лузерки 0 ахахха_))
(ответить)
"Я рад перейти в такой замечательный клуб, как "Челси", я очень горжусь этим моментом. Конечно, я хочу поблагодарить "РБ Лейпциг", их клуб и фанатов за эти четыре великолепных года. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я предвкушаю следующий сезон со своими новыми партнерами по команде, своим новым тренером и, конечно, фанатами "Челси". Вместе нас ждет очень успешное будущее", — сообщил Вернер.
Источник: http://fapl.ru/posts/79118/?c=1
пись пись на лузерку
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и кстати не 220к в неделю как пи3дели колбасники а всего 170к хахахаа по дешевке урвали топаря)
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А ШО С Е6АЛОМ, ЖДУНЫ?? АХХАХАХАХАХ))
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как же Вернер красиво поссал на лузерку, а Лэмпард с ним уже договорился в феврале, вангую что с руки Лэмпарда немец типа заигрывал с лузеркой и клопом, чтобы те акцентировали все внимание на нем а потом жиденько обгадились. ну Лэмпард, нуу разумист)
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03.03.2020 12:54 #
j-silver
типикал наемник, норм для колбасных. так же поссыт потом и на них
Источник: http://fapl.ru/posts/77037/
02.03.2020 23:01 #
ganinilyha
Таким как раз в колбасовии и место
Источник: http://fapl.ru/posts/77037/
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Надеюсь, что Вернер не подхватит синдром Торрреса, а то всё, что касается Ливерпуля, попахивает каким-то..гавном.
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лежать + сосать су4ки!!!
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Лузерпуки негодуют!
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Фирмино это умнейшие движения с мячем, без меча (с)
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20.02.2020 19:32 #
gio
смотрел я как Дэвинсон Санчес над ним издевается и думал - в АПЛ лучше ему не появляться
Источник: http://fapl.ru/posts/76791/?c=1
Щас начнёт переобуваться
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Ветка будет огонь, прям чувствую, азаза
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