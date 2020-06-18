"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера

"Челси" официально объявил о приобретении нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".

На протяжении многих месяцев "Ливерпуль" считался главным претендентом на Вернера, однако нерешительность "красных" и отсутствие у них места в стартовом составе для Тимо позволили "синим" вырваться вперед.



Секретный визит в Германию главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и технического советника клуба Петра Чеха убедил 24-летнего немца связать свое будущее со "Стэмфорд Бридж".



В своем заявлении "Челси" сообщает, что Вернер присоединится к команде Лэмпарда в июле, после завершения сезона Бундеслиги, тем самым подтверждая, что Тимо отказался выступать за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, возобновление которой намечено на август.



Трансфер Вернера, предположительно, обойдется "синим" в 53 миллиона фунтов, что прописаны в контракте Вернера в Лейпциге в качестве отступных, хотя The Telegraph говорит о 47.5 млн. фунтов. В Лондоне Тимо получит пятилетний трудовой договор с зарплатой в 170-200 тыс. фунтов в неделю. Сделка будет считаться завершенной после прохождения нападающим медицинского обследования.



"Я рад перейти в такой замечательный клуб, как "Челси", я очень горжусь этим моментом. Конечно, я хочу поблагодарить "РБ Лейпциг", их клуб и фанатов за эти четыре великолепных года. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я предвкушаю следующий сезон со своими новыми партнерами по команде, своим новым тренером и, конечно, фанатами "Челси". Вместе нас ждет очень успешное будущее", — сообщил Вернер.