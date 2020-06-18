"Эвертон" обратился насчет южнокорейского "Монстра"
"Эвертон" обозначил интерес к центральному защитнику из Южной Кореии Киму Мин Джэ.
23-летний Ким является одним из самых популярных игроков в Азии и имеет прозвище "Монстр" благодаря своим внушительным физическим данным.
Прямо сейчас Мин Джэ выступает за китайский "Бэйцзин Гоань", но при этом доступен для трансфера по цене в 13.5 млн. фунтов.
Как сообщает The Guardian, заполучить Кима хотят многие клубы Европы, включая "РБ Лейпциг", "Лацио", "Порту" и ПСВ, но сам защитник настроен перебраться в Англию.
Помимо "Эвертона", свой запрос насчет Мин Джэ уже также сделал "Саутгемптон".
Добавим, что 1 сентября 2018 Ким помог молодежной сборной Южной Кореи U-23 выиграть Азиатские игры, благодаря чему получил освобождение от обязательной в Южной Корее 21-месячной службы в армии.
18.06.2020 12:00
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