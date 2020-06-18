"Лестер" не планирует продавать Чилуэлла этим летом
"Лестер" не хочет продавать своего левого защитника Бена Чилуэлла этим летом, даже за 50 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, Чилуэлл является трансферной целью для "Челси" и "Манчестер Сити" на это лето, однако, вопреки слухам, не спешит уходить из "Лестера".
23-летний игрок сборной Англии счастлив на "Кинг Пауэр", а попадание команды Брендана Роджерса в Лигу Чемпионов на будущий сезон способно убедить его остаться в клубе.
В "Лестере" также считают, что им будет сложно найти адекватную замену Чилуэлла на рынке, поэтому "лисы" не согласятся даже на 50 млн. фунтов в качестве компенсации.
По действующему контракту Чилуэлла остается еще четыре полных года. В "Лестере" уверены, что с восстановлением экономики после кризиса и с дальнейшим прогрессом Бена стоимость защитника только вырастет.
18.06.2020 11:00
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Последние комментарии:
Дринкмочер, Магваер, теперь еще один калич. Лестер просто бизнескар по продаже кусков дерьма по оверпрайсу. Надеюсь унитайзед закроет его за 80кк
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теперь - Толькафига из аякса
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ну если он не е6о6о, как какой-нить портовый обрыган, то конечно перейдет в Челси, а если е6о6о и останется в лестере, то нах он такой долбодятел нужен
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цену набивают
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