"Лестер" не планирует продавать Чилуэлла этим летом

"Лестер" не хочет продавать своего левого защитника Бена Чилуэлла этим летом, даже за 50 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, Чилуэлл является трансферной целью для "Челси" и "Манчестер Сити" на это лето, однако, вопреки слухам, не спешит уходить из "Лестера".



23-летний игрок сборной Англии счастлив на "Кинг Пауэр", а попадание команды Брендана Роджерса в Лигу Чемпионов на будущий сезон способно убедить его остаться в клубе.



В "Лестере" также считают, что им будет сложно найти адекватную замену Чилуэлла на рынке, поэтому "лисы" не согласятся даже на 50 млн. фунтов в качестве компенсации.



По действующему контракту Чилуэлла остается еще четыре полных года. В "Лестере" уверены, что с восстановлением экономики после кризиса и с дальнейшим прогрессом Бена стоимость защитника только вырастет.