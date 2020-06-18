Гвардиола обеспокоен травмой Гарсии
"Манчестер Сити" продолжает ждать вестей из госпиталя, куда с травмой головы отправился защитник Эрик Гарсия.
Выйдя в стартовом составе на матч против "Арсенала", во втором тайме Гарсия жестко столкнулся со своим голкипером Эдерсоном.
Доктора около 10 минут колдовали над 19-летним испанцем, который затем был унесен с поля на носилках и немедленно доставлен в госпиталь. Хосеп Гвардиола переживает за здоровье своего соотечественника и лишь может сказать, что игрок был в сознании.
"Конечно, мы обеспокоены насчет Эрика. Он в сознании, но я думаю, в госпитале его обследуют, потому что удар по голове — это всегда так опасно".
"Доктор сказал мне, что он был в сознании. Уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы с ним все было хорошо", — цитирует Гвардиолу The Independent.
18.06.2020 10:00
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