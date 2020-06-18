Агент Габриэля подтвердил, что "Эвертон" сделал предложение "Лиллю"

Агент защитника "Лилля" Габриэля подтвердил, что "Эвертон" и "Наполи" сделали предложения о покупке его клиента, чье будущее должно проясниться со дня на день.

Оцениваемый в 30 миллионов фунтов Габриэль является приоритетной целью для главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти по укреплению линии обороны.



Издание Liverpool Echo ранее сообщало, что спортивный директор "Эвертона" Марсель вел переговоры с "Лиллем" по 22-летнему бразильцу еще до коронавирусной паузы.



Спустя три месяца "Эвертон" не только не утратил интерес к игроку, но и уже выдвинул свое предложение, на которое "Лилль" теперь должен ответить.



"Первым свое предложение "Лиллю" сделал "Эвертон", позже "Наполи" сделал свое. Габриэлю нравится "Наполи" как клуб и Дженнаро Гаттузо как тренер".



"Мы ждем, пока "Лилль" сообщит нам, сохранят ли они Габриэля. Решение будет принято в ближайшие дни, но я не могу сказать, когда точно", — сообщил агент Фернандо Гарсия Area Napoli.