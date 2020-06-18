Давид Луис: "Это только моя вина"

Защитник "Арсенала" Давид Луис объяснил свою провальную игру против "Манчестер Сити" потерей концентрации из-за ситуации с контрактом.

Напомним, незадолго до возобновления сезона стало известно, что контракт Луиса истекает уже 30 июня, а не в следующем году, как предполагалось изначально, когда Давид переходил к "канонирам" из "Челси" прошлым летом.



Сам Луис тогда признался, что уже общается с "Бенфикой", однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил желание сохранить 33-летнего бразильца, и стороны начали переговоры о пересмотре условий для продления сотрудничества.



Как бы ни разрешилась судьба Луиса, эти несколько недель помешали ему хорошо настроиться на матч против "Сити", в котором он совершил голевую передачу на соперника, стал виновником назначения пенальти и получил прямую красную карточку.



"Это не вина команды, это моя вина. Тренер удивительно потрудился, все игроки удивительно потрудились. Виноват только я".



"Я должен был поступить иначе в предыдущие два месяца. Я этого не сделал — у меня на уме был лишь мой контракт. Я не хочу использовать это как алиби или как оправдание. Это моя вина и только".



"Я люблю быть здесь, и поэтому я продолжаю упорно тренироваться и поэтому я вышел сегодня к вам. Никто не просил меня разговаривать с вами, я сам решил показаться".



"Я хочу остаться. Тренер знает это и хочет меня сохранить, поэтому мы ждем решений", — сообщил Луис Sky Sports.