Артета объяснил, почему Озил не попал в заявку на матч против "Сити"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета словами своего предшественника Унаи Эмери объяснил отсутствие полузащитника Месута Озила в заявке на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Приход Артеты на тренерский мостик "канониров" в декабре воспринимался как новое начало для Озила, которого Эмери откровенно игнорировал, ссылаясь на тактические соображения.
Нельзя было сказать, что Озил преобразился при Артете, но определенно стал играть чаще и лучше. По крайней мере, так было до коронавирусной паузы.
А на первый матч после паузы 31-летний немец даже не попал в число девяти запасных, и Артета был очень сух в объяснениях.
"На то была тактическая причина. Мне требовались игроки и на других позициях, поэтому я решил оставить его вне заявки", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".
18.06.2020 07:00
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