Артета объяснил, почему Озил не попал в заявку на матч против "Сити"

Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Микель Артета словами своего предшественника Унаи Эмери объяснил отсутствие полузащитника Месута Озила в заявке на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Приход Артеты на тренерский мостик "канониров" в декабре воспринимался как новое начало для Озила, которого Эмери откровенно игнорировал, ссылаясь на тактические соображения.

Нельзя было сказать, что Озил преобразился при Артете, но определенно стал играть чаще и лучше. По крайней мере, так было до коронавирусной паузы.

А на первый матч после паузы 31-летний немец даже не попал в число девяти запасных, и Артета был очень сух в объяснениях.

"На то была тактическая причина. Мне требовались игроки и на других позициях, поэтому я решил оставить его вне заявки", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Озил, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2020 07:00

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  1. kanoniru-poker 18.06.2020 07:48 # kanoniru-poker
    Эти типа тренера всегда сосут без Озила

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  2. masta 18.06.2020 07:03 # masta
    Потому что пучеглазый как дно играет против сильных команд

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