Гвардиола: "Белокожие должны извиниться перед темнокожими"
После возобновления сезона рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что белокожим людям должно быть стыдно за свое отношение к темнокожим на протяжении веков.
В среду сезон Премьер-Лиги возобновился после 100 дней паузы, вызванной пандемией коронавируса. Это событие клубы использовали, чтобы поблагодарить медиков и выразить свою солидарность с кампанией Black Lives Matter.
Отпраздновав победу со счетом 3:0 над "Арсеналом", Гвардиола высказал свою точку зрения на горячую тему.
"Белокожие люди должны извиниться за то, как они относились к темнокожим на протяжении 400 лет".
"Мы должны направить миллион сообщений темнокожим людям. Мне неловко и стыдно от того, что белокожие люди делали с темнокожими".
"Как люди могут думать, что они другие? Любые действия в этом направлении — это хорошо и позитивно. Мы должны отправить сигнал, что такие вещи неприемлемы для нас".
"Мы должны сделать для темнокожих людей кучу всего, что мы пока не сделали", — сообщил Гвардиола Goal.
18.06.2020 06:00
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Последние комментарии:
Давай сам тогжа за всех извиняйся
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За крым на колени перед татарами!
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КОРОЛЬ!!!
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Забавно наблюдать за вскукареками хохлов, которые в чем то там русню обвиняют, лол. Будто в украинских отделениях НКВД служили совсем не хохлы, которые своих же мочили) А в красной армии вообще служило около 7 миллионов хохлов, когда на стороне правачков немецкого подсоса от трёх с половиной до пары сотен тыщ. Забавно даже не то, что первые сейчас стали моветоном в неньке, а вторые героями, забавен тот факт, что обычный хохол будет готов резать своих же граждан по первому приказу немецкого, русского или грузинского хозяина. Прошло больше полувека, а ничего не изменилось - режут на востоке страны так же своих, но твердо уверены, что русских. При этом ни одного хохла не смущает, почему они воюют с Россией только на своей восточной территории, ограничившись бомбардировкой Крыма исключительно в комментариях. Видимо, Крым таки уже не своя территория, чтобы там проводить боевые действия.
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Сука мне и 30 лет, хренли извиняться за поколения "до"
Эти нигеры (вот эти, что сейчас ноют), сами 400 лет не страдали, что за чушь
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Какое отношение нынешние белые люди имеют к тем что издевались 400 лет над чернокожими? Получается если отец был преступником, сын должен за него извиняться? У всех есть разум и каждый за него ответственен, если черные позволяли с собой так относиться, значит это конкретно их ошибка.
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Поплыл лысый. Давайте монгол заставим извиняться за то что они творили во времена своих завоеваний. Бред полный с этой толерантностью. Сейчас у черных больше прав чем у белых, только попробуй его тронь или назови его negro (c испанского - черный цвет)
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Русские переводят стрелы на грузина, мол это он устроил голодомор и беспредел с репрессиями. А типа они сидели в стороне и смотрели. Один, всего один грузин ,какой то уголовник понукал армией крепостных рабов. Великой нацией русских...которые уничтожали и издевались над своими же учеными и интелегентами и простоиумными людьми. Понятно теперь почему такой бардак...умных или убили или выгнали из страны. ОСТАЛИСЬ ОДНИ ......САМИ ПОНИМАЕТЕ КТО
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В скором времени, потомки Гвардиолы, "Чернокожие должны извиниться перед белокожими"
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Еще один полез в историю.какого хрена мы должны извиняться за прошлое,в котором нас не было?
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Ооооо, еще один любитель подставлять рот под черный кхуй.
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Извинятся должны белые англичане и испанцы. Это они веками чморили и истребляли негров и индейцев. Например причем тут белые русские или хохлы? Русские должны встать на колени за геноцид казахов и тех же хохлов. Когда они устроили голодомор ,жертвами которого стали миллионы казахов и украинцев . Русские ,как правопреемники СССР должны извинится за весь ужас и беспредел репрессий перед всеми народами ссср..
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Почему это поколение должно извиняться за прошлые поколения? Это как игроков Баварии заставить извиняться за Вторую Мировую войну. Идите нахуй просто с этой толерантностью
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