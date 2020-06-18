Гвардиола: "Белокожие должны извиниться перед темнокожими"

После возобновления сезона рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что белокожим людям должно быть стыдно за свое отношение к темнокожим на протяжении веков.

В среду сезон Премьер-Лиги возобновился после 100 дней паузы, вызванной пандемией коронавируса. Это событие клубы использовали, чтобы поблагодарить медиков и выразить свою солидарность с кампанией Black Lives Matter.



Отпраздновав победу со счетом 3:0 над "Арсеналом", Гвардиола высказал свою точку зрения на горячую тему.



"Белокожие люди должны извиниться за то, как они относились к темнокожим на протяжении 400 лет".



"Мы должны направить миллион сообщений темнокожим людям. Мне неловко и стыдно от того, что белокожие люди делали с темнокожими".



"Как люди могут думать, что они другие? Любые действия в этом направлении — это хорошо и позитивно. Мы должны отправить сигнал, что такие вещи неприемлемы для нас".



"Мы должны сделать для темнокожих людей кучу всего, что мы пока не сделали", — сообщил Гвардиола Goal.