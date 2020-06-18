Каррагер и Невилл раскритиковали Давида Луиса

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл выразили мнение, что у защитника Давида Луиса нет будущего в "Арсенале" после поражения "канониров" от "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Луис стал настоящим антигероем первого после коронавирусной паузы матча для "Арсенала". Появившись на замену вместо получившего травму Пабло Мари в первом тайме, Давид невольно совершил голевую передачу на Рияда Махреза, а после перерыва стал виновником назначения пенальти и получил красную карточку.



"Я знаю, что Кевин Де Брюйне может сделать хороший пас. Возможно, мяч также чуть ускорился после касания газона, но подобное происходит так часто, что я не был удивлен, увидев его среди запасных".



"Как я и говорил до матча, я не думаю, что у Давида Луиса есть будущее в "Арсенале" в следующем сезоне. Возможно, этот матч станет последней каплей".



"Люди продолжают говорить об опыте. Порой опыт — одно из самых переоцененных качеств. Все зависит от того, насколько ты хорош на самом деле".



"Не имеет значения, какой у тебя возраст. Давид Луис просто недостаточно хорош для "Арсенала". У них есть молодой парень из Франции (Вильям Салиба) на следующий сезон, у них есть Мари, и им нужно купить еще одного, потому что сегодня они играли с Сократисом и Мустафи, которые недостаточно хороши".



"В этом и заключается проблема. Ты подписал Давида Луиса и думаешь, что заставишь его играть в свой лучший футбол, заставишь делать то или это. Нет, у тебя не выйдет".



"Люди во главе клуба решили не продлевать его контракт, и они правы. Если Микель Артета думает, что Луис должен получить это продление, тогда он, думаю, ошибается".



"На месте фаната "Арсенала" я бы переживал, если Давид Луис получит еще один год по контракту", — сообщил Каррагер в эфире.



Точку зрения своего коллеги поддержал и Невилл.



"У меня нет слов. Правда, нет. В предыдущие годы я уже все сказал. Он ничему не учится, он так безрассуден".



"Ты просто должен его отпустить. Мы видели так много раз, когда он не может забыть свою первую ошибку, затем совершает вторую, и все — свободен".



"Сити" начал хорошо играть, как только Давид Луис вышел на поле. Он никогда не избавится от такого рода ошибок", — добавил Невилл.