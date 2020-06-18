Уайлдер обрушил свой гнев на VAR

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер обрушил свой гнев на арбитров в видеостудии, которые не помогли рефери Майклу Оливеру засчитать гол в ворота "Астон Виллы".

Первый после 100-дневной коронавирусной паузы матч Премьер-Лиги был отмечен чудовищной ошибкой системы фиксации голов. Эта система не определила, как мяч пересек линию ворот голкипера "Астон Виллы" Эрьяна Нюланда.



Уайлдер сочувствует Оливер и его четвертому ассистенту Крису Каване. Больше всего Крис недоволен трусами в студии VAR, которые явно видели ошибку рефери в поле, но побоялись вмешаться.



"Это их заявление беспрецедентно, невероятно. В сухом остатке мы имеем украденный гол. Мы ждали, пока кто-нибудь в Стокли Парк (штаб-квартира VAR) проявит чуточку смелости, ударит себя в грудь и скажет: "Я приму это решение".



"Думаю, у всех нас, включая игроков обеих команд, фанатов и персонала, было ощущение гола. Я даже обсудил это с рефери и его четвертым помощником".



"Заявление Hawk-Eye вызывает разочарование — семь камер не смогли определить гол в самой технологичной лиге мира, где есть вся видеоаналитика и возможность посмотреть с любого угла. Это расстраивает".



"В прошлом году мы ездили к "Тоттенхэму", и я 10 минут стоял под дождем и ждал, пока они решат, залез ли Джон Лундстрем своим пальцем в офсайд. Я не понимаю, почему мы не могли подождать 10 минут под дождем в Бирмингеме".



"Крис Кавана — один из лучших рефери в Премьер-Лиге, а Майкл Оливер — один из лучших рефери в Европе. Если вы спросите их сегодня вечером, они будут хвататься за головы".



"Должен сказать, мне очень жаль двух главных действующих лиц, Майкла Оливера и Криса Кавану. Мы убеждены, что им должны были передать информацию об ошибке, и мы просили об этом".



"Голкипер был уже на трибуне за воротами! Где-то на восьмом ряду. Каждый это видел! Все 300 людей на стадионе!"



"Такие вещи недопустимы. Если бы кому-нибудь в Стокли Парк хватило смелости, то следовало вмешаться, однако этого не случилось", — цитирует Уайлдера Sky Sports.