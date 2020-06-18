"Сити" разгромил "Арсенал"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" отсрочил чемпионство "Ливерпуля" минимум до следующей недели, одержав седьмую победу подряд над "Арсеналом" с учетом всех соревнований — 3:0.

В стартовом составе "горожан" произошло сразу восемь изменений относительно поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед" в начале марта. Этими новыми лицам стали Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне, Давид Сильва и Рияд Махрез.

У "канониров" можно было насчитать пять перестановок. Освежили команду Эктор Беллерин, Шкодран Мустафи, Киран Тирни, Маттео Гендузи и Джо Уиллок.

Матч начался с достаточно опасного штрафного удара Де Брюйне. Мяч летел в перекладину, но был переведен выше голкипером гостей Берндом Лено.

Вскоре после этого опасного момента Гранит Джака врезался в центре поля в Гендузи и получил травму. Швейцарского полузащитника унесли с поля на носилках. Затем в лазарет угодил и Пабло Мари.

Первые полчаса шла довольно невнятная игра, но в то же время это было объяснимо, учитывая трехмесячную паузу и напрочь сбившийся ритм. А затем "Сити" стал прибирать инициативу в свои руки.

До перерыва Лено успел еще трижды вступить в игру, отразив удары Рахима Стерлинга, Сильвы и Махреза из пределов штрафной площади.

Когда уже шло компенсированное время, Де Брюйне через колено Давида Луиса, заменившего Мари, доставил мяч до линии вратарской на Стерлинга, а тот с острого угла расстрелял Лено — 1:0.

В начале второго тайма Луис вновь обратил на себя внимание, сорвав явную голевую атаку фолом на Махрезе в штрафной. Давид получил красную карточку, а Де Брюйне хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:0.

Вдесятером "Арсенал" был абсолютно беспомощен. Будь "горожане" чуть лучше готовы, и они легко бы могли учинить разгром.

В концовке матча возникла продолжительная пауза из-за того, что Эдерсон послал в нокаут своего одноклубника Гарсию, которого унесли на носилках в бессознательном состоянии.

Все замены у хозяев были исчерпаны, поэтому в компенсированное время составы выравнялись, но это не помешало счету стать крупным. Фил Фоден просто добил мяч в ворота после попадания Серхио Агуэро в штангу — 3:0.

В 11 компенсированных минут мог отличиться и сам Агуэро, но его удар, завершавший быструю контратаку, оказался неточным.

Несмотря на неважную форму обеих команд, "Сити" — конечно, при содействии Давида Луиса — убедительно доказал свое превосходство над "Арсеналом" и лишил "Ливерпуль" возможности отпраздновать чемпионство на парковке "Гудисон Парк".

"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2020 00:20

Количество просмотров Просмотров: 1160

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Последние комментарии:




  1. gameboy 18.06.2020 00:46 # gameboy
    такой футбол нам не нужен

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  2. electric 18.06.2020 00:44 # electric
    Нифигасе уже чемпик продолжается. Почему михужло не отправил уведомление по смс? Чемпики играют в субботу. Хм... Клёво!

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  3. wilegend 18.06.2020 00:38 # wilegend
    6ля люди безвизг пиздец тупой оказывается яебу

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  4. thegodfather 18.06.2020 00:38 # thegodfather
    ну тут классека, обсуждать нечего даже

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  5. krutoykanonir 18.06.2020 00:36 # krutoykanonir
    То, что мы увидели сегодня, имеет малое отношение к футболу и спорту вообще. Унылое перекатывание мяча высокомерными пижонами-миллионерами, с подавляющим количеством ошибок, потерь мяча. Абсолютная апатия, безразличие и полное отсутствие интереса и желания как такового у всех участников этого поединка. Вот единственный ощутимый итог, который можно с уверенностью отметить.

    Наблюдать за игрой первоклассников во дворе гораздо более интересное и захватывающее в спортивном отношении явление. Падение интереса к футболу, я убежден, будет огромным.

    Сонг и Диаби, в сравнении с тем, что есть сейчас, являются образцами борьбы и упорства. Это просто shame.

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  6. ko1obok 18.06.2020 00:32 # ko1obok
    минус три тысячи деревьев

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  7. scholes22 18.06.2020 00:31 # scholes22
    Ору

    https://sun1-20.userapi.com/cEGB_IZrkLPoaBlBWeX2_pcHU5RAGfEi57I8EA/STbF_6kkLhA.jpg

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  8. mc-od 18.06.2020 00:28 # mc-od
    17.06.2020 15:11 # удалить
    mc-od

    3:1 и по домам. Скриньте.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/79096/?c=1

    Всё "пернаментно" и абсолютно как я и предсказывал.)) Не пропустили - тем лучше. Эрику - здоровья, очередной топарь растет. Кароч, КОРОЛИ!!!

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  9. sausage 18.06.2020 00:27 # sausage
    Ну как я и предсказывал. На технике в эконом режиме выебли немощей, которые непонятно каким образом оказались в форме легендарного, некогда большого клуба под названием Арсенал. Меняйте уже обратно на Вулвич.

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  10. lahmatyj 18.06.2020 00:26 # lahmatyj
    Удивил Артета, молодец.

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  11. reams 18.06.2020 00:25 # reams
    судьи впереди планеты всей, как всегда впрочем
    мда уж, даже видео-нарезки с тренек Арсенала вызывали больше эмоций, чем вот это

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  12. beatles-red 18.06.2020 00:24 # beatles-red
    Королевы. Бывший пенс, лучший защитник.

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  13. skychnie-oboi 18.06.2020 00:24 # skychnie-oboi
    Реально тем слаще будет чемпик - пох хоть среди 3-х берез.
    Зная что ебучий МС боролся до последнего и соснул куйй.)))

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  14. kler 18.06.2020 00:24 # kler
    лишил "Ливерпуль" возможности отпраздновать чемпионство на парковке "Гудисон Парк".

    Источник: http://fapl.ru/posts/79108/

    это смешно ))

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  15. lfcynwa 18.06.2020 00:23 # lfcynwa
    КОРОЛИ!!!

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  16. chebrec 18.06.2020 00:22 # chebrec
    Юве жиденько сходили.

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  17. scholes22 18.06.2020 00:22 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  18. griezmann 18.06.2020 00:21 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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