"Сити" разгромил "Арсенал"
"Манчестер Сити" отсрочил чемпионство "Ливерпуля" минимум до следующей недели, одержав седьмую победу подряд над "Арсеналом" с учетом всех соревнований — 3:0.
В стартовом составе "горожан" произошло сразу восемь изменений относительно поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед" в начале марта. Этими новыми лицам стали Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне, Давид Сильва и Рияд Махрез.
У "канониров" можно было насчитать пять перестановок. Освежили команду Эктор Беллерин, Шкодран Мустафи, Киран Тирни, Маттео Гендузи и Джо Уиллок.
Матч начался с достаточно опасного штрафного удара Де Брюйне. Мяч летел в перекладину, но был переведен выше голкипером гостей Берндом Лено.
Вскоре после этого опасного момента Гранит Джака врезался в центре поля в Гендузи и получил травму. Швейцарского полузащитника унесли с поля на носилках. Затем в лазарет угодил и Пабло Мари.
Первые полчаса шла довольно невнятная игра, но в то же время это было объяснимо, учитывая трехмесячную паузу и напрочь сбившийся ритм. А затем "Сити" стал прибирать инициативу в свои руки.
До перерыва Лено успел еще трижды вступить в игру, отразив удары Рахима Стерлинга, Сильвы и Махреза из пределов штрафной площади.
Когда уже шло компенсированное время, Де Брюйне через колено Давида Луиса, заменившего Мари, доставил мяч до линии вратарской на Стерлинга, а тот с острого угла расстрелял Лено — 1:0.
В начале второго тайма Луис вновь обратил на себя внимание, сорвав явную голевую атаку фолом на Махрезе в штрафной. Давид получил красную карточку, а Де Брюйне хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:0.
Вдесятером "Арсенал" был абсолютно беспомощен. Будь "горожане" чуть лучше готовы, и они легко бы могли учинить разгром.
В концовке матча возникла продолжительная пауза из-за того, что Эдерсон послал в нокаут своего одноклубника Гарсию, которого унесли на носилках в бессознательном состоянии.
Все замены у хозяев были исчерпаны, поэтому в компенсированное время составы выравнялись, но это не помешало счету стать крупным. Фил Фоден просто добил мяч в ворота после попадания Серхио Агуэро в штангу — 3:0.
В 11 компенсированных минут мог отличиться и сам Агуэро, но его удар, завершавший быструю контратаку, оказался неточным.
Несмотря на неважную форму обеих команд, "Сити" — конечно, при содействии Давида Луиса — убедительно доказал свое превосходство над "Арсеналом" и лишил "Ливерпуль" возможности отпраздновать чемпионство на парковке "Гудисон Парк".
"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче
18.06.2020 00:20
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Последние комментарии:
такой футбол нам не нужен
(ответить)
Нифигасе уже чемпик продолжается. Почему михужло не отправил уведомление по смс? Чемпики играют в субботу. Хм... Клёво!
(ответить)
6ля люди безвизг пиздец тупой оказывается яебу
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ну тут классека, обсуждать нечего даже
(ответить)
То, что мы увидели сегодня, имеет малое отношение к футболу и спорту вообще. Унылое перекатывание мяча высокомерными пижонами-миллионерами, с подавляющим количеством ошибок, потерь мяча. Абсолютная апатия, безразличие и полное отсутствие интереса и желания как такового у всех участников этого поединка. Вот единственный ощутимый итог, который можно с уверенностью отметить.
Наблюдать за игрой первоклассников во дворе гораздо более интересное и захватывающее в спортивном отношении явление. Падение интереса к футболу, я убежден, будет огромным.
Сонг и Диаби, в сравнении с тем, что есть сейчас, являются образцами борьбы и упорства. Это просто shame.
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минус три тысячи деревьев
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Ору
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(ответить)
17.06.2020 15:11 # удалить
mc-od
3:1 и по домам. Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/79096/?c=1
Всё "пернаментно" и абсолютно как я и предсказывал.)) Не пропустили - тем лучше. Эрику - здоровья, очередной топарь растет. Кароч, КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ну как я и предсказывал. На технике в эконом режиме выебли немощей, которые непонятно каким образом оказались в форме легендарного, некогда большого клуба под названием Арсенал. Меняйте уже обратно на Вулвич.
(ответить)
Удивил Артета, молодец.
(ответить)
судьи впереди планеты всей, как всегда впрочем
мда уж, даже видео-нарезки с тренек Арсенала вызывали больше эмоций, чем вот это
(ответить)
Королевы. Бывший пенс, лучший защитник.
(ответить)
Реально тем слаще будет чемпик - пох хоть среди 3-х берез.
Зная что ебучий МС боролся до последнего и соснул куйй.)))
(ответить)
лишил "Ливерпуль" возможности отпраздновать чемпионство на парковке "Гудисон Парк".
Источник: http://fapl.ru/posts/79108/
это смешно ))
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Юве жиденько сходили.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
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