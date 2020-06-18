"Сити" разгромил "Арсенал"

"Манчестер Сити" отсрочил чемпионство "Ливерпуля" минимум до следующей недели, одержав седьмую победу подряд над "Арсеналом" с учетом всех соревнований — 3:0.

В стартовом составе "горожан" произошло сразу восемь изменений относительно поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед" в начале марта. Этими новыми лицам стали Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне, Давид Сильва и Рияд Махрез.



У "канониров" можно было насчитать пять перестановок. Освежили команду Эктор Беллерин, Шкодран Мустафи, Киран Тирни, Маттео Гендузи и Джо Уиллок.



Матч начался с достаточно опасного штрафного удара Де Брюйне. Мяч летел в перекладину, но был переведен выше голкипером гостей Берндом Лено.



Вскоре после этого опасного момента Гранит Джака врезался в центре поля в Гендузи и получил травму. Швейцарского полузащитника унесли с поля на носилках. Затем в лазарет угодил и Пабло Мари.



Первые полчаса шла довольно невнятная игра, но в то же время это было объяснимо, учитывая трехмесячную паузу и напрочь сбившийся ритм. А затем "Сити" стал прибирать инициативу в свои руки.



До перерыва Лено успел еще трижды вступить в игру, отразив удары Рахима Стерлинга, Сильвы и Махреза из пределов штрафной площади.



Когда уже шло компенсированное время, Де Брюйне через колено Давида Луиса, заменившего Мари, доставил мяч до линии вратарской на Стерлинга, а тот с острого угла расстрелял Лено — 1:0.



В начале второго тайма Луис вновь обратил на себя внимание, сорвав явную голевую атаку фолом на Махрезе в штрафной. Давид получил красную карточку, а Де Брюйне хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:0.



Вдесятером "Арсенал" был абсолютно беспомощен. Будь "горожане" чуть лучше готовы, и они легко бы могли учинить разгром.



В концовке матча возникла продолжительная пауза из-за того, что Эдерсон послал в нокаут своего одноклубника Гарсию, которого унесли на носилках в бессознательном состоянии.



Все замены у хозяев были исчерпаны, поэтому в компенсированное время составы выравнялись, но это не помешало счету стать крупным. Фил Фоден просто добил мяч в ворота после попадания Серхио Агуэро в штангу — 3:0.



В 11 компенсированных минут мог отличиться и сам Агуэро, но его удар, завершавший быструю контратаку, оказался неточным.



Несмотря на неважную форму обеих команд, "Сити" — конечно, при содействии Давида Луиса — убедительно доказал свое превосходство над "Арсеналом" и лишил "Ливерпуль" возможности отпраздновать чемпионство на парковке "Гудисон Парк".



"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче