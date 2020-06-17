Перед "Шеффилд Юнайтед" извинились за назасчитанный гол

Эрьян Нюланд Компания Hawk-Eye Innovations, которая отвечает за работу системы фиксации голов в Премьер-Лиге, объяснила чудовищную ошибку, произошедшую в матче между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед".

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновился безголевой ничьей на "Вилла Парк", а самым запоминающимся событием этого матча стал незасчитанный гол гостей на 42-й минуте, когда голкипер Эрьян Нюланд явно зашел с мячом внутрь ворот.

Hawk-Eye подтверждает, что система фиксации голов была работоспособна, однако все объекты и люди расположились таким образом, что камеры не смогли зафиксировать пересечение мячом линии ворот.

"Рефери матча не получили сигнал от системы на часы или в наушник. Голкипер, защитник и штанга значительно перекрыли обзор семи камерам, расположенным на трибунах близ зоны ворот. В 9,000 предыдущих матчах, где использовалась наша система фиксации голов, еще никогда не возникал такой уровень перекрытия обзора".

"Hawk-Eye приносит безоговорочные извинения Премьер-Лиге, "Шеффилд Юнайтед" и каждому, кого затронул этот инцидент", — гласит заявление компании.


Метки GLT, Астон Вилла, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2020 23:00

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  1. alexomck 17.06.2020 23:20 # alexomck
    даун на судье, вестимо, тож ослеп:)

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  2. edgarkuznetsov 17.06.2020 23:14 # edgarkuznetsov
    Мало камер значит

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  3. ganinilyha 17.06.2020 23:06 # ganinilyha
    Ну ёпт, 3 очка поставьте и всё, руинеры

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