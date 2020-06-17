Артета сможет влиять на трансферы "Арсенала"

Микель Артета Технический директор "Арсенала" Эду заверил, что мнение главного тренера Микеля Артеты будет учитываться при работе клуба на трансферном рынке.

После отъезда Арсена Венгера с "Эмирейтс" в 2018 году "Арсенал" полностью перестроил систему управления клубом, и теперь ни у кого нет неограниченных полномочий — каждый человек занимается своим делом.

Несмотря на то, что приоритетная задача Артеты — тренировать, Микель все равно сможет влиять на совершаемые "Арсеналом" трансферы.

"Микель должен участвовать в процессе комплектации состава. Мы разговариваем о том, что нам нужно, о характеристиках игроков, и о системе, по которой мы собираемся играть, а затем я приступаю к работе над этим. Такова моя роль".

"Если он назовет имена, если посоветует или захочет каких-то игроков, то хорошо. Если он захочет поговорить с другими парнями (вроде скаутов), то пожалуйста, но обычно за этот процесс отвечаю я. Именно поэтому наши отношения должны быть очень сильными".

"Я должен понимать его точки зрения, а он должен понимать точки зрения клуба. А дальше мы пытаемся что-нибудь предпринять вместе — это самое важное", — сообщил Эду The Athletic.


Метки Арсенал, Артета, Эду

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2020 22:00

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