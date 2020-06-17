Артета сможет влиять на трансферы "Арсенала"

Технический директор "Арсенала" Эду заверил, что мнение главного тренера Микеля Артеты будет учитываться при работе клуба на трансферном рынке.

После отъезда Арсена Венгера с "Эмирейтс" в 2018 году "Арсенал" полностью перестроил систему управления клубом, и теперь ни у кого нет неограниченных полномочий — каждый человек занимается своим делом.



Несмотря на то, что приоритетная задача Артеты — тренировать, Микель все равно сможет влиять на совершаемые "Арсеналом" трансферы.



"Микель должен участвовать в процессе комплектации состава. Мы разговариваем о том, что нам нужно, о характеристиках игроков, и о системе, по которой мы собираемся играть, а затем я приступаю к работе над этим. Такова моя роль".



"Если он назовет имена, если посоветует или захочет каких-то игроков, то хорошо. Если он захочет поговорить с другими парнями (вроде скаутов), то пожалуйста, но обычно за этот процесс отвечаю я. Именно поэтому наши отношения должны быть очень сильными".



"Я должен понимать его точки зрения, а он должен понимать точки зрения клуба. А дальше мы пытаемся что-нибудь предпринять вместе — это самое важное", — сообщил Эду The Athletic.