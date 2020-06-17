Сезон Премьер-Лиги возобновился скандалом
После 100 дней паузы сезон Премьер-Лиги возобновился — и возобновился скандалом. У "Шеффилд Юнайтед" украли чистейший гол против "Астон Виллы".
Первый тайм матча на "Вилла Парк" между двумя новичками этого сезона прошел в невысоком темпе, но с осязаемым преимуществом хозяев. Пару раз голкипер "клинков" Дин Хендерсон был вынужден выручать свою команду.
Главное же событие первого тайма случилось на 42-й минуте, когда у гостей просто украли гол. Оливер Норвуд выполнил заброс к дальней штанге, а голкипер Эрьян Нюланд, хоть и забрал мяч, но явно зашел внутрь ворот. Система фиксации голов не сработала, а к VAR рефери Майкл Оливер не стал обращаться.
Отделавшись испугом, после перерыва "вилланы" продолжили искать счастью в атаках. С близкой дистанции пробивал Кинан Дэвис, а Джон Макгинн приложился с подступов к штрафной, но оба раза Хендерсон был великолепен.
Постепенно темп игры стал затухать — физические кондиции команд оставляли желать лучшего. Матч так и закончился голом.
Чудовищная несправедливость не позволила "Шеффилд Юнайтед" одержать победу и выйти на пятое место в Премьер-Лиге. При этом "Астон Вилла" имела больше моментов и тоже может остаться недовольной результатом.
17.06.2020 21:55
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Последние комментарии:
Ну чего? Нормальный футбол, темп на уровне, никто не сломался. К концу остроты поубавилось, но это понятно. Считай начало сезона. АПЛ живи!
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по красоте
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