Сезон Премьер-Лиги возобновился скандалом

Эрьян Нюланд После 100 дней паузы сезон Премьер-Лиги возобновился — и возобновился скандалом. У "Шеффилд Юнайтед" украли чистейший гол против "Астон Виллы".

Первый тайм матча на "Вилла Парк" между двумя новичками этого сезона прошел в невысоком темпе, но с осязаемым преимуществом хозяев. Пару раз голкипер "клинков" Дин Хендерсон был вынужден выручать свою команду.

Главное же событие первого тайма случилось на 42-й минуте, когда у гостей просто украли гол. Оливер Норвуд выполнил заброс к дальней штанге, а голкипер Эрьян Нюланд, хоть и забрал мяч, но явно зашел внутрь ворот. Система фиксации голов не сработала, а к VAR рефери Майкл Оливер не стал обращаться.

Отделавшись испугом, после перерыва "вилланы" продолжили искать счастью в атаках. С близкой дистанции пробивал Кинан Дэвис, а Джон Макгинн приложился с подступов к штрафной, но оба раза Хендерсон был великолепен.

Постепенно темп игры стал затухать — физические кондиции команд оставляли желать лучшего. Матч так и закончился голом.

Чудовищная несправедливость не позволила "Шеффилд Юнайтед" одержать победу и выйти на пятое место в Премьер-Лиге. При этом "Астон Вилла" имела больше моментов и тоже может остаться недовольной результатом.


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2020 21:55

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Последние комментарии:




  1. sausage 17.06.2020 22:02 # sausage
    Ну чего? Нормальный футбол, темп на уровне, никто не сломался. К концу остроты поубавилось, но это понятно. Считай начало сезона. АПЛ живи!

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  2. reams 17.06.2020 22:00 # reams
    по красоте

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