Сезон Премьер-Лиги возобновился скандалом

После 100 дней паузы сезон Премьер-Лиги возобновился — и возобновился скандалом. У "Шеффилд Юнайтед" украли чистейший гол против "Астон Виллы".

Первый тайм матча на "Вилла Парк" между двумя новичками этого сезона прошел в невысоком темпе, но с осязаемым преимуществом хозяев. Пару раз голкипер "клинков" Дин Хендерсон был вынужден выручать свою команду.



Главное же событие первого тайма случилось на 42-й минуте, когда у гостей просто украли гол. Оливер Норвуд выполнил заброс к дальней штанге, а голкипер Эрьян Нюланд, хоть и забрал мяч, но явно зашел внутрь ворот. Система фиксации голов не сработала, а к VAR рефери Майкл Оливер не стал обращаться.



Отделавшись испугом, после перерыва "вилланы" продолжили искать счастью в атаках. С близкой дистанции пробивал Кинан Дэвис, а Джон Макгинн приложился с подступов к штрафной, но оба раза Хендерсон был великолепен.



Постепенно темп игры стал затухать — физические кондиции команд оставляли желать лучшего. Матч так и закончился голом.



Чудовищная несправедливость не позволила "Шеффилд Юнайтед" одержать победу и выйти на пятое место в Премьер-Лиге. При этом "Астон Вилла" имела больше моментов и тоже может остаться недовольной результатом.