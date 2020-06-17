Мустафи намекает на уход из "Арсенала"

Защитник Шкодран Мустафи намекнул, что может покинуть "Арсенал" этим летом.

Мустафи выступает за "канониров" с 2016 года, и почти каждое трансферное окно ходят слухи, что лондонский клуб может продать Шкодрана.



Это лето, судя по всему, не станет исключением. Сам 28-летний немец вполне допускает свое возвращение на родину.



"Сложно предсказать, каким будет трансферное окно, учитывая текущую ситуацию. Бундеслига — это всегда интересно. Эта лига значительно выросла в спортивном отношении. Кроме того, это мой дом".



"Многие удивляются, в футбол какого высокого уровня там играют. В Англии также очень удивлены тем, как быстро Бундеслиге удалось возобновить сезон. Премьер-Лига определенно взяла это как пример для себя", — сообщил Мустафи Bild.