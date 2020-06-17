Педро не поможет "Челси" доиграть сезон

Педро Вингер Педро не собирается играть за "Челси" в концовке сезона, потому что уже договорился с "Ромой".

Педро выступает за "Челси" после своего перехода из "Барселоны" в 2015 году, однако уже через две недели его контракт истекает.

По всей видимости, этими двумя неделями карьера Педро на "Стэмфорд Бридж" и завершится. По информации The Athletic, 32-летний испанец уже согласовал контракт на два года и опцией продления на 12 месяцев с "Ромой", где будет получать около 56 тысяч фунтов в неделю.

Помимо девяти оставшихся матчей в Премьер-Лиге, "Челси" еще предстоит сыграть ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" 7 или 8 августа. Если бы Педро продлил свой контракт с "синими" до конца кампании, то рисковал бы пропустить часть предсезонного периода со своей новой командой, а этого он никак не хочет.

Тем не менее, Педро все еще будет доступен для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда в матчах против "Астон Виллы" 21 июня и против "Манчестер Сити" четырьмя днями позже.


Метки Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2020 20:00

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  1. mixmaster 17.06.2020 20:12 # mixmaster
    Быстрее свалить от этого зашквара уже хочет парень

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  2. flanglevi 17.06.2020 20:02 # flanglevi
    впринципе что с него взять то клубу?Игрок выжат как лимон,остается переходить в Сериал

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