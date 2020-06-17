Хейбьерг перестал быть капитаном "Саутгемптона"

Полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг был лишен капитанской повязки в своей команде.

Во время своей пресс-конференции в преддверии выезда к "Норвичу" главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль поведал, что в остатке сезона 2019/20 обязанности капитана будет исполнять полузащитник Джеймс Уорд-Проуз.



Решение Хазенхюттля связано с желанием Хейбьерга, от контракта которого остается всего 12 месяцев, покинуть "Сент-Мэри" в летнее трансферного окна.



Еще в январе издание Sky Sports сообщало, что Хейбьерг является одной из главных трансферных целей "Тоттенхэма" на летом, а в мае сам Пьер-Эмиль заявил, что хочет выступать "на еще более высоком уровне, чем сейчас".



"Нет, он не будет капитаном. Я побеседовал с ним, и у нас есть договоренность. Я дал ему четко понять, что он не будет капитаном этой команды, если решит не продлевать свой контракт", — объяснил Хазенхюттль.



Добавим, что трансфер 24-летнего датчанина, интерес к которому также приписывают "Эвертону", оценивается в 35 миллионов фунтов.