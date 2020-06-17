УЕФА определился с завершением розыгрышей Лиги Чемпионов и Лиги Европы

УЕФА рассказал, как будут завершены розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Начиная с 1/4 финала, все оставшиеся поединки плей-офф Лиги Чемпионов будут сыграны в Лиссабоне, на двух стадионах. При этом двухматчевые противостояния станут одноматчевыми.



Таким образом, четвертьфинальные матчи пройдут 12-15 августа, полуфинальные — 18-19 августа, а финал состоится в столице Португалии 23 августа.



Также у УЕФА остаются еще четыре матча в 1/8 финала Лиги Чемпионов, включая "Манчестер Сити" против "Реала" и "Бавария" против "Челси". Эти поединки назначены на 7-8 августа, но стадионы их проведения пока не утверждены.



Что касается Лиги Европы, то похожим образом, начиная с 1/4 финала, оставшиеся матчи плей-офф будут сыграны с 10 по 21 августа на четырех стадионах в Германии.



Восемь заключительных матчей 1/8 финала Лиги Европы, включая "Манчестер Юнайед" против ЛАСКа и "Вулверхэмптон" против "Олимпиакоса", УЕФА поставил на 5-6 августа.