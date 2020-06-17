Фернандеш: "Будет удивительно играть вместе с Погба"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что он предвкушает совместную игру с Полем Погба.
Присоединившись к "красным дьяволам" в январе, Фернандеш быстро зарекомендовал себя ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера.
В то же время Бруну еще не сыграл ни минуты вместе с Погба из-за проблем последнего со здоровьем, однако после возобновления сезона Сульшер получит возможность задействовать эту связку.
"Думаю, каждому не терпится снова увидеть Поля Погба в деле после столь долгой травмы. Для меня же будет удивительно играть вместе с ним. Естественно, каждый хочет играть вместе с лучшими игроками, и Поль — один из них".
"Однако у нас много хороших игроков, и самая важная вещь для "Манчестер Юнайтед" — это результаты", — сообщил Фернандеш talkSPORT.
17.06.2020 17:00
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Конечно удивительно, ведь этот нигер только в лазарете играет)
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Максимум с замены, и то под вопросом. Нехер эту тварь пускать на поле, без него будет лучше.
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