Фернандеш: "Будет удивительно играть вместе с Погба"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что он предвкушает совместную игру с Полем Погба.

Присоединившись к "красным дьяволам" в январе, Фернандеш быстро зарекомендовал себя ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера.



В то же время Бруну еще не сыграл ни минуты вместе с Погба из-за проблем последнего со здоровьем, однако после возобновления сезона Сульшер получит возможность задействовать эту связку.



"Думаю, каждому не терпится снова увидеть Поля Погба в деле после столь долгой травмы. Для меня же будет удивительно играть вместе с ним. Естественно, каждый хочет играть вместе с лучшими игроками, и Поль — один из них".



"Однако у нас много хороших игроков, и самая важная вещь для "Манчестер Юнайтед" — это результаты", — сообщил Фернандеш talkSPORT.