Фернандеш: "Будет удивительно играть вместе с Погба"

Бруну Фернандеш и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что он предвкушает совместную игру с Полем Погба.

Присоединившись к "красным дьяволам" в январе, Фернандеш быстро зарекомендовал себя ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера.

В то же время Бруну еще не сыграл ни минуты вместе с Погба из-за проблем последнего со здоровьем, однако после возобновления сезона Сульшер получит возможность задействовать эту связку.

"Думаю, каждому не терпится снова увидеть Поля Погба в деле после столь долгой травмы. Для меня же будет удивительно играть вместе с ним. Естественно, каждый хочет играть вместе с лучшими игроками, и Поль — один из них".

"Однако у нас много хороших игроков, и самая важная вещь для "Манчестер Юнайтед" — это результаты", — сообщил Фернандеш talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2020 17:00

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  1. liver4ever 17.06.2020 18:30 # liver4ever
    Конечно удивительно, ведь этот нигер только в лазарете играет)

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  2. mancunia-planet 17.06.2020 17:51 # mancunia-planet
    Максимум с замены, и то под вопросом. Нехер эту тварь пускать на поле, без него будет лучше.

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