"Бавария" больше не претендует на Хаверца
"Бавария вышла из борьбы за Кая Хаверца, оставив "Челси" главным претендентом на полузащитника "Байера".
Лишь на текущей неделе издание The Telegraph сообщало, что "Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца и все ближе к договоренности с "Байером".
Однако сегодня издание Bild утверждает, что "Бавария" завершила интерес к Каю, отказавшись платить запрошенные "Байером" 70 миллионов фунтов.
Новоиспеченные чемпионы Бундеслиги решили сосредоточиться на согласовании трансфера Лероя Сане из "Манчестер Сити", а к идее насчет покупки Хаверца могут вернуться через год — если к тому времени Кай не покинет Леверкузен.
Самоотвод "Баварии" открывает дверь к переходу Хаверца в "Челси". Однако ранее интерес к 21-летнему немцу также приписывали "Манчестер Юнайтед".
17.06.2020 16:00
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Калониры от этой новости языки в жопы друг друга засунули.
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Ни разу не видел его игры, реально ли он талант и стоит этих денег?
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