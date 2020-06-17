"Бавария" больше не претендует на Хаверца

Кай Хаверц "Бавария вышла из борьбы за Кая Хаверца, оставив "Челси" главным претендентом на полузащитника "Байера".

Лишь на текущей неделе издание The Telegraph сообщало, что "Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца и все ближе к договоренности с "Байером".

Однако сегодня издание Bild утверждает, что "Бавария" завершила интерес к Каю, отказавшись платить запрошенные "Байером" 70 миллионов фунтов.

Новоиспеченные чемпионы Бундеслиги решили сосредоточиться на согласовании трансфера Лероя Сане из "Манчестер Сити", а к идее насчет покупки Хаверца могут вернуться через год — если к тому времени Кай не покинет Леверкузен.

Самоотвод "Баварии" открывает дверь к переходу Хаверца в "Челси". Однако ранее интерес к 21-летнему немцу также приписывали "Манчестер Юнайтед".


Метки Бавария, Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2020 16:00

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  1. chelsea88 17.06.2020 16:21 # chelsea88
    Калониры от этой новости языки в жопы друг друга засунули.

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  2. yamateh 17.06.2020 16:13 # yamateh
    Ни разу не видел его игры, реально ли он талант и стоит этих денег?

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