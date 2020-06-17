"Бавария" больше не претендует на Хаверца

"Бавария вышла из борьбы за Кая Хаверца, оставив "Челси" главным претендентом на полузащитника "Байера".

Лишь на текущей неделе издание The Telegraph сообщало, что "Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца и все ближе к договоренности с "Байером".



Однако сегодня издание Bild утверждает, что "Бавария" завершила интерес к Каю, отказавшись платить запрошенные "Байером" 70 миллионов фунтов.



Новоиспеченные чемпионы Бундеслиги решили сосредоточиться на согласовании трансфера Лероя Сане из "Манчестер Сити", а к идее насчет покупки Хаверца могут вернуться через год — если к тому времени Кай не покинет Леверкузен.



Самоотвод "Баварии" открывает дверь к переходу Хаверца в "Челси". Однако ранее интерес к 21-летнему немцу также приписывали "Манчестер Юнайтед".