Беллерин высадит по 3,000 деревьев за каждую победу "Арсенала"

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин пообещал высаживать по 3,000 деревьев за каждую победу своей команды в остатке сезона 2019/20.

Уже сегодня, 17 июня, "канониры" возобновят сезон, который был остановлен на три с лишним месяца из-за пандемии коронавируса.

"Арсеналу" остается сыграть 10 матчей, и в преддверии выезда к "Манчестер Сити" дал обещание помочь экологии на планете.

В рамках сотрудничества с благотворительной организацией One Tree Planted Беллерин вызвался оплатить посадку до 30,000 деревьев — по 3,000 за каждую победу.

"Когда я рос ребенком в Барселоне, я много времени проводил со своим дедушкой в его саду, высаживая деревья и играя в лесу, так что это эта тема очень близка моему сердцу", — цитирует Беллерина Evening Standard.


Метки Арсенал, Беллерин

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2020 15:00

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  1. shinigami 17.06.2020 15:13 # shinigami
    Молодец, тут даже не потроллишь.
    Хотя количество деревьев в Арсенале позволило бы дышать всей планете и без этого.

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  2. abse 17.06.2020 15:13 # abse
    Итого высадить придётся 3,000 деревьев :D

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  3. liverbro 17.06.2020 15:12 # liverbro
    Молоток!уважаю

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