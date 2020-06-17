Беллерин высадит по 3,000 деревьев за каждую победу "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин пообещал высаживать по 3,000 деревьев за каждую победу своей команды в остатке сезона 2019/20.

Уже сегодня, 17 июня, "канониры" возобновят сезон, который был остановлен на три с лишним месяца из-за пандемии коронавируса.



"Арсеналу" остается сыграть 10 матчей, и в преддверии выезда к "Манчестер Сити" дал обещание помочь экологии на планете.



В рамках сотрудничества с благотворительной организацией One Tree Planted Беллерин вызвался оплатить посадку до 30,000 деревьев — по 3,000 за каждую победу.



"Когда я рос ребенком в Барселоне, я много времени проводил со своим дедушкой в его саду, высаживая деревья и играя в лесу, так что это эта тема очень близка моему сердцу", — цитирует Беллерина Evening Standard.