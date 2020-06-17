Фрэйзер отказался продлить контракт с "Борнмутом" до конца сезона

Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер отказался продлить свой контракт до конца сезона и собирается покинуть клуб 30 июня.

Как сообщает BBC, клубу с "Виталити" удалось договориться о краткосрочном продлении истекающих контрактов с капитаном Саймоном Фрэнсисом, полузащитником Эндрю Сурманом, крайним защитником Чарли Дэниэлсом и запасным голкипером Артуром Боруцом.



Теперь будущее этих четырех игроков связано с "Борнмутом" до окончания сезона 2019/20, а вот Фрэйзер решил не рисковать своим здоровьем семи июльских матчах.



26-летний шотландец довольно невыразительно проводит этот сезон и далек от формы, которую он демонстрировал в прошлом, когда забил семь голов и отдал 14 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Таким образом, Фрэйзер, как и вингер Джордон Айб, попрощается с "Борнмутом" уже после двух матчей — против "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона".