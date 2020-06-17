Фрэйзер отказался продлить контракт с "Борнмутом" до конца сезона
Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер отказался продлить свой контракт до конца сезона и собирается покинуть клуб 30 июня.
Как сообщает BBC, клубу с "Виталити" удалось договориться о краткосрочном продлении истекающих контрактов с капитаном Саймоном Фрэнсисом, полузащитником Эндрю Сурманом, крайним защитником Чарли Дэниэлсом и запасным голкипером Артуром Боруцом.
Теперь будущее этих четырех игроков связано с "Борнмутом" до окончания сезона 2019/20, а вот Фрэйзер решил не рисковать своим здоровьем семи июльских матчах.
26-летний шотландец довольно невыразительно проводит этот сезон и далек от формы, которую он демонстрировал в прошлом, когда забил семь голов и отдал 14 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
Таким образом, Фрэйзер, как и вингер Джордон Айб, попрощается с "Борнмутом" уже после двух матчей — против "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона".
17.06.2020 14:00
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Гнилой поступок. Тем более что Вишенки стоят на вылет.
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В пенсостан прямая дорога
Там любят игроков с гнильцой
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