Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 17 июня, будут сыграны два отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 20:00 Онлайн-трансляция



После 100 дней паузы, вызванной пандемией коронавируса, Премьер-Лига возвращается — пускай и в несколько ином обличии, без зрителей. И первыми сыграют два новичка этого сезона, один из которых сражается за выживание, а другой метит в Лигу Чемпионов. Прямо сейчас "Астон Вилла" занимает предпоследнее место в таблице, а в своем последнем матче — против "Лестера" 9 марта — была разгромлена со счетом 4:0. Начиная с "Вилла Парк", "Шеффилд Юнайтед" сыграет три выездных поединка подряд в течение восьми дней. Однако в 12 последних матчах на поле бирмингемской команды в рамках чемпионата "клинки" ни разу не победили, потерпев семь поражений.



Впервые с декабря доступен полузащитник "Астон Вллы" Джон Макгинн, восстановившийся после перелома лодыжки. Запасной голкипер Джед Стир залечил ахилл, но Том Хитон и Уэсли Мораес вернутся только в следующем сезоне.



В стане "Шеффилд Юнайтед" все здоровы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АРСЕНАЛ 22:15 Онлайн-трансляция



В своем последнем матче "Манчестер Сити" показал очень слабую игру, потерпев поражение 2:0 в дерби против "Манчестер Юнайтед". Для "Арсенала" же этот сезон оборвался победой 1:0 над "Вест Хэмом" — третьей победой подряд в Премьер-Лиге. Однако все это было еще более трех месяцев назад и не имеет никакого отношения к текущей форме команд. "Горожане" могут найти мотивацию в том, чтобы максимально отсрочить чемпионство "Ливерпуля", тогда как "канониры" отчаянно нуждаются в очках для попадания в Лигу Чемпионов. "Сити" выиграл все шесть последних встреч с "Арсеналом" с учетом всех соревнований.



Из лазарета "Сити" вернулись защитник Эмерик Лапорт и вингер Лерой Сане. Последний отсутствовал с августа.



"Арсенал" лишен только Калума Чемберса и Лукаса Торрейры.



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