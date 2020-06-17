Американский бизнесмен предложил 350 млн. фунтов за "Ньюкасл"

Американский бизнесмен Генри Морисс сделал предложение в 350 миллионов фунтов о покупке "Ньюкасла".

Напомним, нынешний владелец "Ньюкасла" Майк Эшли еще в апреле договорился о продаже своего клуба инвесторам из Саудовской Аравии за 300 млн. фунтов.



Однако Премьер-Лига до сих пор не одобрила сделку с саудитами, которых обвиняют в распространении пиратских спортивных трансляций, что наносит прямой ущерб английскому футболу.



Выходом из ситуации для Эшли, который совершенно не желает вкладываться в свой актив, может стать продажа "сорок" другому заинтересованному лицу.



Издание Daily Mail может подтвердить, что Морисс уже выдвинул свое предложение и готов заплатить на 50 млн. фунтов больше, чем саудиты.



Американский медиамагнат, глава компании Clear TV Media, настроен решительно и хочет получить контроль над клубом с "Сент-Джеймс Парк" до старта следующего сезона.