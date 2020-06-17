Гвардиола рад, что сможет делать по пять замен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что увеличение количества замен в Премьер-Лиге поможет его команде сохранить свежесть на плей-офф Лиги Чемпионов.

Ранее в июне клубы Премьер-Лиги одобрили идею об увеличении количества разрешенных замен в матче с трех до пяти.



Гвардиола рад, что в 10 заключительных матчах сезона Премьер-Лиги он сможет выпускать больше игроков на замену, ведь "Сити" необходимо поберечь силы к возобновлению в августе Лиги Чемпионов.



"Пять игроков, которые располагаются на скамейке, смогут сыграть".



"Я не знаю, сколько минут смогу давать таким игрокам, но я точно буду пользоваться этой возможностью, потому что это единственный способ уберечь игроков в следующие месяц, полтора, два".



"Единственный способ достичь поздних стадий Лиги Чемпионов без травм заключается в том, чтобы использовать ротацию, повсеместную ротацию", — сообщил Гвардиола Sky Sports.