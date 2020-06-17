Адриан сообщил о желании "Ливерпуля" покорить рубеж в 100 очков

Голкипер "Ливерпуля" Адриан заявил, что его команда не собирается расслабляться и хочет побить рекорд в 100 набранных очков за сезон Премьер-Лиги.

После возобновления сезона "красным" будет достаточно одержать две победы, чтобы оформить чемпионство в Премьер-Лиге.



Однако на "Энфилде" не просто хотят стать чемпионами, а чемпионами с рекордным количеством очков. Чтобы покорить достижение "Манчестер Сити", "Ливерпулю" нужно набрать минимум 19 очков из возможных 27.



"Нам остается сделать маленький шаг, но мы не собираемся просто выиграть эти два матча и надеть сандали. Мы хотим вернуться и по возможности выиграть все девять оставшихся матчей, преодолев рубеж в 100 очков и этим вписав себя в историю".



"Несколько дней назад у нас было собрание с главным тренером, и вся команда разговаривал об этом. О том, что этот сезон будет историческим в силу многих причин — в том числе из-за вируса, потому что он был остановлен. Но мы хотим, чтобы он стал историческим из-за нас, из-за "Ливерпуля" и из-за наши достижений", — сообщил Адриан ESPN.