Терри рассказал, что его отец был убит горем, когда он перешел в "Челси"
Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, что его отец был смертельно опечален, когда он перешел к "синим".
Решив покинуть академию "Вест Хэма" в возрасте 14 лет, Терри имел предложения от ряда больших клубов Премьер-Лиги, в том числе от "Манчестер Юнайтед", где он даже провел двухнедельный тренировочный сбор.
В конце концов Терри предпочел связать свою карьеру с "Челси", вместе с которым затем выиграл пять титулов Премьер-Лиги и заслужил легендарный статус, однако отец Джона категорически не одобрял выбор сына.
"У меня был выбор между "Арсеналом", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Если честно, все они лезли вон из кожи, чтобы заполучить меня".
"Стоило мне оказаться в "Челси", и я просто почувствовал, что это правильное место для меня, хотя это может прозвучать безумно".
"Мой отец никогда не хотел, чтобы я переходил в "Челси", и на фотографии, где я подписываю свою школьную форму, моего отца нет — он отказался выйти со мной на поле".
"Помню, я стою жду в тоннеле, и мимо проходит (экс-наставник "Челси") Гленн Ходдл. После этого мой отец говорит: "Ты не перейдешь в этот футбольный клуб. Мы должны подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".
"Но я ответил: "Я перехожу сюда, 100 процентов. Если не пойдешь со мной, я все равно подпишу контракт".
"Для заключения контракта тебе нужен родитель, поэтому вызвалась моя мама. Отец был зол на маму: "Нет, ты этого не сделаешь". Ну, и все такое".
"Вот так на фотографии, где я подписываю контракт, есть лишь моя мама и Грэм Рикс, а мой отец отказался в этом участвовать и был абсолютно убит горем тем вечером", — цитирует Терри Daily Mirror.
17.06.2020 10:00
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Последние комментарии:
Комментаторы снова бомбят, ммм каеф
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даже отец понимал в какую гавнопомойку идет его сын, отец думал что вырастил настоящего мужчину,а в результате сынок стал вантусом в канализации. А что далеко ходить вон родители безвиза и туркменской шлюхи думали что вырастут настоящий Киевский джигит и азиатская красафица,а в результате один стал гаражным хуесосом а другая туркменской шлюхой
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У пенсов есть хотя б один донный воспитаник?
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читаю коменты и не понимаю о чем рассуждают люди, отец Терри видать болел за клуб который является заклятым врагом Челси, видать это был ВестХэм, даже фильм снят про ВестХэм и там как раз Арсенал особо не трогают и враждуют конкретно с Челси. Отца понять можно, сложно понять сына, видать он не болел за ВестХэм или вообще было не до этого.
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Странный какой то отец, не адекватный. Вот меня батя всю жизнь поддерживал, всегда был на моей стороне. Были конечно разногласия, но это чисто из за того, что у меня мозгов не было. Вот и сейчас я батю во всём поддерживаю, даже если его начинает глючить, но это обычное дело.
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14 сын послал накую, жена послала накую. Отец семейства Терри типичный скамотерпилоид.
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Кто пойдет в красную помойку
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Батя просто диградант который, вероятно, обосрался в своей собственной жизни. Иначе, как объяснить отсутствие поддержки своему сыну.
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Конечно, никто не хочет отдавать своих детей в эту помойку, старые люди очень мудры, слушайте своих родичей и владмира владимировича
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Терри должен благодарить Романа Аркадьевича, что его выбор пал на Челси. Иначе так и остался бы легендой середняка без серьёзных титулов, а может и вообще перешёл бы потом в тот же МЮ или ещё куда и потерялся там.
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