Терри рассказал, что его отец был убит горем, когда он перешел в "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, что его отец был смертельно опечален, когда он перешел к "синим".

Решив покинуть академию "Вест Хэма" в возрасте 14 лет, Терри имел предложения от ряда больших клубов Премьер-Лиги, в том числе от "Манчестер Юнайтед", где он даже провел двухнедельный тренировочный сбор.



В конце концов Терри предпочел связать свою карьеру с "Челси", вместе с которым затем выиграл пять титулов Премьер-Лиги и заслужил легендарный статус, однако отец Джона категорически не одобрял выбор сына.



"У меня был выбор между "Арсеналом", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Если честно, все они лезли вон из кожи, чтобы заполучить меня".



"Стоило мне оказаться в "Челси", и я просто почувствовал, что это правильное место для меня, хотя это может прозвучать безумно".



"Мой отец никогда не хотел, чтобы я переходил в "Челси", и на фотографии, где я подписываю свою школьную форму, моего отца нет — он отказался выйти со мной на поле".



"Помню, я стою жду в тоннеле, и мимо проходит (экс-наставник "Челси") Гленн Ходдл. После этого мой отец говорит: "Ты не перейдешь в этот футбольный клуб. Мы должны подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".



"Но я ответил: "Я перехожу сюда, 100 процентов. Если не пойдешь со мной, я все равно подпишу контракт".



"Для заключения контракта тебе нужен родитель, поэтому вызвалась моя мама. Отец был зол на маму: "Нет, ты этого не сделаешь". Ну, и все такое".



"Вот так на фотографии, где я подписываю контракт, есть лишь моя мама и Грэм Рикс, а мой отец отказался в этом участвовать и был абсолютно убит горем тем вечером", — цитирует Терри Daily Mirror.