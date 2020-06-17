Фанатов клубов Премьер-Лиги попросили держаться подальше от стадионов

Британское правительство предупредило, что Премьер-Лига может вернуться к идее с проведением матчей на нейтральных полях, если фанаты будут собираться около стадионов, вопреки коронавирусным ограничениям.

Уже сегодня сезон Премьер-Лиги 2019/20 будет возобновлен после 100 дней паузы. Клубы высшего английского дивизиона договорились с британским правительством и полицией, что будут играть матчи на своих стадионах, пускай и без зрителей.



Премьер-Лига по-прежнему настойчиво рекомендует болельщикам оставаться дома и смотреть матчи по телевизору, в противном случае клубы могут лишиться фактора домашнего поля.



"Мы наблюдаем смягчение ограничений, но в данный момент мы требуем, чтобы каждый соблюдал правила. Я не хочу, чтобы возникла ситуация, когда полиции придется разгонять собравшихся фанатов. Это было бы плохо для футбола, плохо для спорта, плохо для достигнутого за последние недели прогресса. Если люди будут скапливаться, вопреки запретам, это создаст опасность для них самих и поставит под угрозу будущее футбола".



"Мы долго обсуждали эту тему, нужно ли нам использовать нейтральные поля или проводить матчи на домашних стадионах, и я думаю, мы вернемся к идее с нейтральными полями, если не сможет предотвращать локальные скопления людей. Фанатам, как и игрокам, гораздо комфортнее, когда их клубы играют дома. Этот принцип я понял. Но если у нас не получится, от нейтральных полей никуда не деться".



"Чем быстрее мы преодолеем эту пандемию коронавируса, тем быстрее мы сможем вернуть фанатов на стадионы, а все мы этого хотим", — цитирует министра спорта Британии Найджела Хаддлстоуна The Guardian.