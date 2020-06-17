Гвардиола откладывает вопрос о новом контракте до конца сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" заявил, что не вел переговоры о новом контракте во время паузы и не собирается этого делать, пока не завершится этот сезон.

Следующий сезон будет последним для Гвардиолы по действующему контракту, а заключение новой сделки находится под вопросом, учитывая возможное отлучение "горожан" от Лиги Чемпионов на два года.



Как бы это ни было, каталонский специалист в любом случае пока не готов сесть за стол переговоров.



"У нас еще будет время обсудить это. Сперва мы завершим сезон. Впереди у нас два насыщенных месяца, а затем будет время поговорить о контракте".



"Я лишь могу говорить о том, как счастлив я здесь со своего первого дня, как комфортно мне работается с этими игроками, персоналом и руководством".



"У меня нет никаких жалоб насчет того, что клуб дает мне с первого дня. Мы можем стать лучше, и ради этого работаем каждый день. Но что касается продления контракта? Посмотрим, у нас еще есть время", — цитирует Гвардиолу Daily Star.