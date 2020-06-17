Артета одобряет решение Премьер-Лиги остановить сезон в марте

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что Премьер-Лига приняла правильное решение, остановив сезон в марте после его болезни.

Напомним, 12 марта у Артеты был диагностирован коронавирус, а уже на следующий день английский футбольный сезон был поставлен на паузу.



В преддверии возобновления сезона 17 июня Микель одобрил действия футбольных функционеров. 38-летний испанец убежден, что куда больше людей могли бы пострадать от COVID-19, если бы не оперативные действия Премьер-Лиги.



"Я обожаю футбол, но на нас лежит повышенная ответственность. Тем вечером, когда у меня появились симптомы, я был обязан доложить об этом, учитывая серьезность моего состояния. Я бы мог подвергнуть людей риску, а я не собирался этого делать".



"Мы приняли правильное решение, и Премьер-Лига с властями поступили очень смело. Все могло бы быть гораздо хуже", — цитирует Артету BBC.