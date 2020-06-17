Артета надеется, что Луис останется в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет сохранить Давида Луиса в клубе.

Напомним, в мае стало известно, что контракта Луиса, купленного "канонирами" у "Челси" лишь прошлым летом, истекает уже 30 июня, и лондонский клуб, столкнувшись с финансовыми затруднениями, может сбросить 33-летнего бразильца с баланса.



Однако Артета не хочет, чтобы Луис уходил, и высоко оценивает шансы на продление сотрудничества.



"Я очень доволен Давидом и хочу сохранить его здесь, с нами. Он исполняет ключевую роль с момента, как я перешел сюда".



"Мне нравится, что он демонстрирует на поле, мне нравится его влияние на игроков и внутри клуба — я был бы счастлив сохранить его".



"Есть высокая вероятность, что мы договоримся о продлении", — цитирует Артету Sky Sports.