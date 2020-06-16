Премьер-Лига может заблокировать сделку по "Ньюкаслу" после отчета ВТО

Сделка по смене владельцев "Ньюкасла" оказалась под большой угрозой после критического отчета Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, Суверенный фонд Саудовской Аравии, за которым стоит наследный принц страны Мохаммед Бин Салман, уже несколько месяцев ожидает, пока Премьер-Лига одобрит сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



И теперь у Премьер-Лиги появилась веская причина отказать саудитами, которые нанесли ощутимый финансовый ущерб английскому футболу, поддерживая распространение пиратских трансляций.



В опубликованном ВТО отчете говорится, что "видные люди Саудовской Аравии" запустили и поддерживали пиратский сервис beoutQ, который, используя спутник и интернет, предоставлял нелегальный доступ к спортивным трансляциям, включая матчи Премьер-Лиги.



В прошлом Премьер-Лига, ФИФА, УЕФА, Ла Лига и Бундеслига неоднократно пытались решить проблему с пиратскими трансляциями в судах Саудовской Аравии, но каждый раз рассмотрение дела блокировалось правительством.



Добавим, что права на трансляцию матчей Премьер-Лиги на Ближнем Востоке принадлежат катарскому телеканалу beIN Sports, который заплатил 400 млн. фунтов за трехлетний пакет.