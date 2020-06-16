Президент "Бешикташа" раскритиковал Кариуса

Президент "Бешикташа" Анхмет Нур Чеби раскритиковал голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

Напомним, недавно Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе", перед этим подав жалобу в ФИФА на турецкий клуб по поводу задержки зарплаты.



Своим поведением 26-летний немец сильно расстроил боссов "Бешикташа", которые считают, что Кариус просто нашел предлог сбежать из клуба.



"Лорис Кариус — это отдельный случай. Конечно, мы теряем доходы, и некоторые наши игроки вынуждены идти на жертвы, если хотят остаться в клубе".



"Могу сказать, что я очень расстроен Кариусом. Он ушел из клуба в неправильной манере. Он не хотел быть здесь. Это очень расстраивает", — цитирует Чеби Liverpool Echo.