Президент "Бешикташа" раскритиковал Кариуса
Президент "Бешикташа" Анхмет Нур Чеби раскритиковал голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.
Напомним, недавно Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе", перед этим подав жалобу в ФИФА на турецкий клуб по поводу задержки зарплаты.
Своим поведением 26-летний немец сильно расстроил боссов "Бешикташа", которые считают, что Кариус просто нашел предлог сбежать из клуба.
"Лорис Кариус — это отдельный случай. Конечно, мы теряем доходы, и некоторые наши игроки вынуждены идти на жертвы, если хотят остаться в клубе".
"Могу сказать, что я очень расстроен Кариусом. Он ушел из клуба в неправильной манере. Он не хотел быть здесь. Это очень расстраивает", — цитирует Чеби Liverpool Echo.
16.06.2020 22:00
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Последние комментарии:
Кариус не получает зарплату уже четыре месяца
13.03.2019 12:00
Очередной отбитый президент в копилку (Наполи, Атлетико, Бешикташ)
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поражения бывают и должны быть, чтобы у видеть ошибки
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Он сам должен доплачивать за то что ему где то доверили ворота.
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Легенда зеропуков
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Они и год назад ему половину зарплаты не платили до лета, так что самы виноваты гребанные турки.
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