Президент "Бешикташа" раскритиковал Кариуса

Лорис Кариус Президент "Бешикташа" Анхмет Нур Чеби раскритиковал голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

Напомним, недавно Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе", перед этим подав жалобу в ФИФА на турецкий клуб по поводу задержки зарплаты.

Своим поведением 26-летний немец сильно расстроил боссов "Бешикташа", которые считают, что Кариус просто нашел предлог сбежать из клуба.

"Лорис Кариус — это отдельный случай. Конечно, мы теряем доходы, и некоторые наши игроки вынуждены идти на жертвы, если хотят остаться в клубе".

"Могу сказать, что я очень расстроен Кариусом. Он ушел из клуба в неправильной манере. Он не хотел быть здесь. Это очень расстраивает", — цитирует Чеби Liverpool Echo.


Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2020 22:00

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  1. dallaslp 16.06.2020 22:51 # dallaslp
    Кариус не получает зарплату уже четыре месяца
    13.03.2019 12:00
    Очередной отбитый президент в копилку (Наполи, Атлетико, Бешикташ)

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  2. jawen 16.06.2020 22:50 # jawen
    поражения бывают и должны быть, чтобы у видеть ошибки

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  3. gio 16.06.2020 22:49 # gio
    Он сам должен доплачивать за то что ему где то доверили ворота.

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  4. jirrort 16.06.2020 22:43 # jirrort
    Легенда зеропуков

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  5. artalehman 16.06.2020 22:10 # artalehman
    Они и год назад ему половину зарплаты не платили до лета, так что самы виноваты гребанные турки.

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