Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что относит своего одноклубника Виргила Ван Дейка к числу лучших защитников, с которыми он когда-либо играл.

С момента перехода Ван Дейка в январе 2018 "Ливерпуль" превратился в грозную силу силу на внутренней и европейской аренах. Виргил уже выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



Милнер восхищается Ван Дейком и готов объяснить, почему 28-летний голландец так хорош.



"Он в числе лучших. Мне очень посчастливилось поиграть вместе с удивительными центральными защитниками. Я вспоминаю Рио Фердинанда, Джонатана Вудгейта, Винни Компани, и Вирг в одном ряду со всеми этими парнями".



"Он так хорошо читает игру, он быстр, он силен, он хорош в воздухе, он хорошо взаимодействует с партнерами, и он смертоносен в воздухе".



"Также он хорошо выбирает позицию. После матча ты смотришь, какую дистанцию пробежали игроки. Он пробегает меньше миль, чем кто-либо другой, даже меньше других центральных защитников, и ты думаешь: "Как это возможно?" Но это происходит, потому что он так хорошо читает игру".



"Он невероятный игрок для нас и играет важную роль в том, что мы делаем. Стержень команды — это важно, и он является настоящей скалой в обороне", — цитирует Милнера Goal.