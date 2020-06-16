Гвардиола: "Артета знает абсолютно все о нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не сможет удивить своего коллегу Микеля Артету из "Арсенала".

Уже завтра Артета привезет "Арсенал" на "Этихад", где он трудился ассистентом Гвардиолы на протяжении трех с половиной лет, пока в декабре не возглавил "канониров".



Гвардиола предвкушает встречу со своим другом и бывшим соратником, понимая, что Артета прекрасно знает все игровые секреты "Сити".



"Я в таком восторге, что увижусь с ним. Он один из самых милых людей, что я когда-либо встречал. Для меня и всех нас было удовольствием работать вместе с ним".



"У меня есть ощущение, что он счастлив там и трудится невероятным образом. Я предвкушаю нашу встречу".



"Он знает абсолютно все о нас, он был невероятно важен для нашего успеха, он помог нам достичь всего того, что бы достигли, и стать теми, кто мы есть".



"Мы рады, что он вернется, особенно если он счастлив там. Мы обменялись сообщениями полтора часа назад. Мы договорились выпить вина после матча, если правила социального дистанцирования это позволяют!" — цитирует Гвардиолу Sky Sports.