Джеррард назвал пятерых претендентов на звание Игрока Года

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал пятерых игроков, которые заслуживают получить награду Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов в этом сезоне.

В этом сезоне у "Ливерпуля" нет равных в Премьер-Лиге, поэтому на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе Джеррард делегирует сразу четырех представителей команды Юргена Клоппа.



В качестве пятого Джеррард называет Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити". При этом личным фаворитом Стивена является его преемник в роли капитана "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.



"Если Джордан получит награду, я не думаю, что кто-нибудь будет спорить или ворчать. Он заслуживает ее точно так же, как и любой другой претендент".



"Я стараюсь быть непредвзятым, когда рассуждаю о таких вещах. Кевин Де Брюйне великолепен в это сезоне. То же самое касается Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда, Джордана и Садио Мане".



"Любой из них заслуживает награду. Хотел бы я, чтобы ее получил Джордан? Да, хотел бы".



"Также я бы хотел, чтобы он получил награду от Ассоциации пишущих о футболе журналистов. В этот день и в этом возрасте он посвящает себя всего игре и является настоящим символом и примером для подражания как на поле, так и за его пределами".



"Посмотрите, как он относится к своей работе, какое мастерство он стабильно демонстрирует, а также на его лидерские качества".



"Когда речь идет о индивидуальных наградах, я бы хотел, чтобы люди видели больше, чем только то, что происходит на поле".



"Думаю, Джордан определенно заслуживает быть среди претендентов на обе награды. Если он получит обе, я буду очень рад за него", — сообщил Джеррард The Athletic.