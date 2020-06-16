Гвардиола: "Сити" не готов к остатку сезона"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не готова к насыщенному графику матчей в остатке сезона.
Свой последний матч "горожане" сыграли еще 8 марта, и после столь длительного простоя у них было только три недели, чтобы подготовиться к домашнему противостоянию с "Арсеналом" в среду. Гвардиола считает, что этого мало, однако надеется подстроиться.
"Игроки вернулись в очень хорошем состоянии, поэтому у нас нет никаких жалоб на этот счет. Однако прямо сейчас мы, как и другие клубы, не знаем, в какой форме находимся. Вы спросите меня, какова форма команды? А я не знаю".
"В среду мы посмотрим на уровень готовности, а затем подумаем, как нам его улучшить".
"Мы изначально были обеспокоены, что получим только три недели — не пять или шесть, как в Испании или Германии. Мы знаем, что этого недостаточно, но что поделать".
"Все люди, которые ведут бизнес или владеют магазинами, вынуждены адаптироваться, и мы тоже адаптируемся. Я не знаю, как много минут мы проведем на высшем уровне".
"Думаю, мы готовы сыграть один матч, но спустя три дня сыграть другой, затем через четыре дня еще один? К этому мы не готовы".
"Не готов не только "Сити", а все команды. Но по этой причине нам придется ротировать и использовать абсолютно всех игроков. Игроки, которые выносливы от природы, смогут выдержать больше игрового времени".
"Ты можешь сыграть матч после трех недель каникул, но наши каникулы длились два месяца, в течение которых мы лежали на диване и особо ничего не делали. Поэтому я не думаю, что игроки в своей лучшей форме", — цитирует Гвардиолу ESPN.
16.06.2020 18:00
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Последние комментарии:
За такую зарплату с температурой 38 должны доиграть без проблем.
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да ладно, щас в эконом режиме докатают. им главное не остаток сезона а вердикт и лч, иначе лидеры разбегутся, а потом заново строить это равносильно переделывать, никому не охота
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первое сыкло потекло, следующая помойка и вообще как играть мяч круглый сука трава зеленая блят поле длинное и везде кароновирус надо анулировать этот сезон
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