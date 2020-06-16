"Тоттенхэм" больше не будет играть "слишком рискованные" товарищеские матчи

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда больше не будет играть товарищеские матчи до возобновления сезона Премьер-Лиги.

В минувшую пятницу подопечные Моуриньо провели товарищеский матч из четырех таймов по 30 минут против "Норвича" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", а затем выяснилось, что у неназванного игрока "канареек" был обнаружен коронавирус.



На следующий день после "Норвича" "шпоры" должны были сыграть против "Рединга", но этот матч был отменен после двух положительных результатов COVID-19 в стане клуба Чемпионшипа. В конце концов Моуриньо решил, что будет готовить команду к возобновлению сезона только с помощью тренировок.



"У нас больше не будет товарищеских матчей. Мы думаем, это было бы хорошо, но это слишком рискованно. У нас будет обычная подготовительная неделя — с понедельника и до пятницы. Затем еще два дня, и мы играем против "Вест Хэма". Так что следующие 10 дней будут насыщенными".



"Мы должны адаптироваться к этой новой реальности, что мы и пытались сделать в пятницу, почувствовав, каково это играть на пустом стадионе. Остается лишь подстроиться", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".