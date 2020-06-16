Майк Дин рассудит мерсисайдское дерби

Рефери Майк Дин получил назначение на дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" на "Гудисон Парк" 21 июня.

Уже завтра, 17 июня, сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновится после 100-дневной паузы, вызванной пандемией коронавируса. В этот день будут сыграны два матча, включая "Манчестер Сити" против "Арсенала".



Если "Сити" потерпит домашнее поражение, то это даст шанс "Ливерпулю" оформить долгожданное чемпионство уже в ближайшее воскресенье, когда "красные" пожалуют в гости к "ирискам".



Примечательно, что именно Дин обслуживал и первую встречу двух мерсисайдских команд в этом сезоне Премьер-Лиги — тогда, в декабре, "красные" сокрушили своих соседей со счетом 5:2.