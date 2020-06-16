"Юнайтед" задумывается о покупке Леона Бэйли

Леон Бэйли "Манчестер Юнайтед" всерьез задумался о приобретении вингера "Байера" Леона Бэйли этим летом.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решительно настроен добавить атакующего полузащитника к своей команде в летнее трансферное окно.

Ранее с переходом на "Олд Траффорд" связывали Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Джека Грилиша из "Астон Виллы", однако оба этих игрока стоят громадных денег.

Экономический кризис заставил "Юнайтед" задуматься о более доступной альтернативе Санчо и Грилишу. Таковой "дьяволы" рассматривают оцениваемого в 40 миллионов фунтов Бэйли, утверждает Daily Mail.

22-летний ямаец отлично владеет обеими ногами, хотя является левшой, способен сыграть по всему фронту атаки, а также наделен техникой и скоростью, что весьма импонирует Сульшеру.

Добавим, что после своего перехода из "Генка" в 2017 году Бэйли забил 24 гола в 110 матчах за "Байер". Из-за проблем со здоровьем Леон отметился только девятью выходами в старте в этом сезоне Бундеслиги, но при этом отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам.


Метки Байер, Бэйли, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 269

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lambert757 16.06.2020 15:25 # lambert757
    Да на хрен он нам нужен, даже за бесплатно. Он нулевой игрок

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: