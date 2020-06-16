"Юнайтед" задумывается о покупке Леона Бэйли

"Манчестер Юнайтед" всерьез задумался о приобретении вингера "Байера" Леона Бэйли этим летом.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решительно настроен добавить атакующего полузащитника к своей команде в летнее трансферное окно.



Ранее с переходом на "Олд Траффорд" связывали Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Джека Грилиша из "Астон Виллы", однако оба этих игрока стоят громадных денег.



Экономический кризис заставил "Юнайтед" задуматься о более доступной альтернативе Санчо и Грилишу. Таковой "дьяволы" рассматривают оцениваемого в 40 миллионов фунтов Бэйли, утверждает Daily Mail.



22-летний ямаец отлично владеет обеими ногами, хотя является левшой, способен сыграть по всему фронту атаки, а также наделен техникой и скоростью, что весьма импонирует Сульшеру.



Добавим, что после своего перехода из "Генка" в 2017 году Бэйли забил 24 гола в 110 матчах за "Байер". Из-за проблем со здоровьем Леон отметился только девятью выходами в старте в этом сезоне Бундеслиги, но при этом отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам.