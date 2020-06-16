Вернер отказывается выступать за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

Тимо Вернер Нападающий Тимо Вернер уведомил "РБ Лейпциг", что не хочет выступать за клуб в Лиге Чемпионов и надеется ускорить свой переход в "Челси".

В данный момент "Челси" и "РБ Лейпциг" готовятся подтвердить трансфер Вернера стоимостью 53 миллиона фунтов в неделю. На "Стэмфорд Бридж" Тимо получит пятилетний контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.

Однако вопрос по-прежнему открыт, когда Вернер приедет в Лондон, потому что в августе "РБ Лейпциг" должен возобновить свой путь в плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, в 1/8 финала "РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Тоттенхэмом", а значит будет одной из восьми команд, которых УЕФА планирует привезти в Лиссабон для мини-турнира с запланированным на 23 августа финалом.

Однако The Guardian утверждает, что Вернер надеется избежать поездки в столицу Португалии. 24-летний немец не хочет пропускать предсезонный период в преддверии своей первой английской кампании.

Добавим, что свой внутренние чемпионат "РБ Лейпциг" завершает уже 27 июня.


Метки Вернер, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1108

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Последние комментарии:




  1. martingor 16.06.2020 15:29 # martingor
    какашка хочет быстрей к другим какашкам в унитазе все как обычно гавно и туркменские шлюхи

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  2. lfcynwa 16.06.2020 15:25 # lfcynwa
    рентбой как пить дать

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  3. shmanisa 16.06.2020 15:24 # shmanisa
    Подрывом пеликаньих жепных вулканов удовлетворен.

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  4. mixmaster 16.06.2020 15:06 # mixmaster
    точно так же потом и клуб челсидорастов сольет при переходе в условный лфк, скриньте

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  5. gerrard08 16.06.2020 14:59 # gerrard08
    ну и истиричка, хорошо что не взяли его

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  6. unclearness 16.06.2020 14:35 # unclearness
    Истинная пенсоблять)

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  7. melis 16.06.2020 14:25 # melis
    В данный момент "Челси" и "РБ Лейпциг" готовятся подтвердить трансфер Вернера стоимостью 53 миллиона фунтов в неделю.

    53 лимона в НЕДЕЛЮ!? и СКОЛЬКО потребуется недели для полного счастья

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  8. funkyfresh 16.06.2020 14:21 # funkyfresh
    легче было потушить пожары в Австралии в начале года, чем всё продолжающие полыхать пердаки портовых даунов из-за Вернера)))

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  9. kos9k 16.06.2020 14:16 # kos9k
    Променять место в 1/4 финала ЛЧ на помойку, которая отсосала у Баварии и будет играть в ЛЕ? Благо отскочили от этого безамбициозного е6лана.

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  10. master-fakaster 16.06.2020 14:11 # master-fakaster
    Типичный рентбой

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  11. meshuggah 16.06.2020 14:03 # meshuggah
    чо за наркомания

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