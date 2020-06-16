Вернер отказывается выступать за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов
Нападающий Тимо Вернер уведомил "РБ Лейпциг", что не хочет выступать за клуб в Лиге Чемпионов и надеется ускорить свой переход в "Челси".
В данный момент "Челси" и "РБ Лейпциг" готовятся подтвердить трансфер Вернера стоимостью 53 миллиона фунтов в неделю. На "Стэмфорд Бридж" Тимо получит пятилетний контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.
Однако вопрос по-прежнему открыт, когда Вернер приедет в Лондон, потому что в августе "РБ Лейпциг" должен возобновить свой путь в плей-офф Лиги Чемпионов.
Напомним, в 1/8 финала "РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Тоттенхэмом", а значит будет одной из восьми команд, которых УЕФА планирует привезти в Лиссабон для мини-турнира с запланированным на 23 августа финалом.
Однако The Guardian утверждает, что Вернер надеется избежать поездки в столицу Португалии. 24-летний немец не хочет пропускать предсезонный период в преддверии своей первой английской кампании.
Добавим, что свой внутренние чемпионат "РБ Лейпциг" завершает уже 27 июня.
16.06.2020 14:00
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какашка хочет быстрей к другим какашкам в унитазе все как обычно гавно и туркменские шлюхи
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рентбой как пить дать
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Подрывом пеликаньих жепных вулканов удовлетворен.
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точно так же потом и клуб челсидорастов сольет при переходе в условный лфк, скриньте
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ну и истиричка, хорошо что не взяли его
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Истинная пенсоблять)
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В данный момент "Челси" и "РБ Лейпциг" готовятся подтвердить трансфер Вернера стоимостью 53 миллиона фунтов в неделю.
53 лимона в НЕДЕЛЮ!? и СКОЛЬКО потребуется недели для полного счастья
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легче было потушить пожары в Австралии в начале года, чем всё продолжающие полыхать пердаки портовых даунов из-за Вернера)))
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Променять место в 1/4 финала ЛЧ на помойку, которая отсосала у Баварии и будет играть в ЛЕ? Благо отскочили от этого безамбициозного е6лана.
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Типичный рентбой
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чо за наркомания
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