Вернер отказывается выступать за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

Нападающий Тимо Вернер уведомил "РБ Лейпциг", что не хочет выступать за клуб в Лиге Чемпионов и надеется ускорить свой переход в "Челси".

В данный момент "Челси" и "РБ Лейпциг" готовятся подтвердить трансфер Вернера стоимостью 53 миллиона фунтов в неделю. На "Стэмфорд Бридж" Тимо получит пятилетний контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.



Однако вопрос по-прежнему открыт, когда Вернер приедет в Лондон, потому что в августе "РБ Лейпциг" должен возобновить свой путь в плей-офф Лиги Чемпионов.



Напомним, в 1/8 финала "РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Тоттенхэмом", а значит будет одной из восьми команд, которых УЕФА планирует привезти в Лиссабон для мини-турнира с запланированным на 23 августа финалом.



Однако The Guardian утверждает, что Вернер надеется избежать поездки в столицу Португалии. 24-летний немец не хочет пропускать предсезонный период в преддверии своей первой английской кампании.



Добавим, что свой внутренние чемпионат "РБ Лейпциг" завершает уже 27 июня.