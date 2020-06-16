Джеррард потребовал от "Ливерпуля" поставить статую в честью Клоппа

Юрген Клопп Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард призвал владельцев мерсисайдского клуба поставить статую в честь главного тренера Юргена Клоппа после чемпионства в Премьер-Лиге.

После возобновления сезона подопечным Клоппа будет достаточно одержать две победы, чтобы оформить свой первый с 1990 года титул.

У Билла Шенкли с Бобом Пейсли уже есть по статуе близ "Энфилда", тогда как в честь сэра Кенни Далглиша названа трибуна клубного стадиона, и Джеррард считает, что Клопп будет достоин оказаться в одной компании с таким легендарными предшественниками.

"Зная Юргена, я уверен, он не захочет, чтобы его ставили в один ряд с такими личностями. Я знаю, что он за человек. Он скромен и уважителен. Но если посмотреть на объем проделанной им работы, он заслуживает, чтобы о нем говорили в тех же интонациях, что и об этих легендарных тренерах".

"Вы должны учитывать, что "Ливерпуль" и близко не был лучшей командой в стране, они даже не находились в топ-4, когда Юрген брался за работу".

"Прийти в "Ливерпуль" и сделать то, что он сделал... Поучаствовать в стольких финалах, принести клубу шестой Европейский кубок, а затем выиграл первый за 30 лет титул лиги..."

"На мой взгляд, такой человек, как Юрген, заслуживает награду прямо сейчас. Такое впечатление, что в футболе мы часто ждем пока люди состарятся, чтобы всецело оценить их достижения. Но я знаю, что владельцы "Ливерпуля" этого не допустят. Когда Юрген оформит чемпионство, они уже должны начать работу над его статуей", — сообщил Джеррард The Athletic.


Метки Джеррард, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 518

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  1. star69 16.06.2020 13:48 # star69
    Фото огонь как всегда!!))

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  2. xin 16.06.2020 13:37 # xin
    Величайший. Ему не нужно было столько времени разгоняться, как красномордому жвачнику.

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  3. shmanisa 16.06.2020 13:36 # shmanisa
    Статую огромного рта...

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  4. uyga 16.06.2020 13:33 # uyga
    фото топ))

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  5. januzaj00 16.06.2020 13:05 # januzaj00
    За один год сделал больше чем чирарт

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