Джеррард потребовал от "Ливерпуля" поставить статую в честью Клоппа

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард призвал владельцев мерсисайдского клуба поставить статую в честь главного тренера Юргена Клоппа после чемпионства в Премьер-Лиге.

После возобновления сезона подопечным Клоппа будет достаточно одержать две победы, чтобы оформить свой первый с 1990 года титул.



У Билла Шенкли с Бобом Пейсли уже есть по статуе близ "Энфилда", тогда как в честь сэра Кенни Далглиша названа трибуна клубного стадиона, и Джеррард считает, что Клопп будет достоин оказаться в одной компании с таким легендарными предшественниками.



"Зная Юргена, я уверен, он не захочет, чтобы его ставили в один ряд с такими личностями. Я знаю, что он за человек. Он скромен и уважителен. Но если посмотреть на объем проделанной им работы, он заслуживает, чтобы о нем говорили в тех же интонациях, что и об этих легендарных тренерах".



"Вы должны учитывать, что "Ливерпуль" и близко не был лучшей командой в стране, они даже не находились в топ-4, когда Юрген брался за работу".



"Прийти в "Ливерпуль" и сделать то, что он сделал... Поучаствовать в стольких финалах, принести клубу шестой Европейский кубок, а затем выиграл первый за 30 лет титул лиги..."



"На мой взгляд, такой человек, как Юрген, заслуживает награду прямо сейчас. Такое впечатление, что в футболе мы часто ждем пока люди состарятся, чтобы всецело оценить их достижения. Но я знаю, что владельцы "Ливерпуля" этого не допустят. Когда Юрген оформит чемпионство, они уже должны начать работу над его статуей", — сообщил Джеррард The Athletic.