Джеррард потребовал от "Ливерпуля" поставить статую в честью Клоппа
Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард призвал владельцев мерсисайдского клуба поставить статую в честь главного тренера Юргена Клоппа после чемпионства в Премьер-Лиге.
После возобновления сезона подопечным Клоппа будет достаточно одержать две победы, чтобы оформить свой первый с 1990 года титул.
У Билла Шенкли с Бобом Пейсли уже есть по статуе близ "Энфилда", тогда как в честь сэра Кенни Далглиша названа трибуна клубного стадиона, и Джеррард считает, что Клопп будет достоин оказаться в одной компании с таким легендарными предшественниками.
"Зная Юргена, я уверен, он не захочет, чтобы его ставили в один ряд с такими личностями. Я знаю, что он за человек. Он скромен и уважителен. Но если посмотреть на объем проделанной им работы, он заслуживает, чтобы о нем говорили в тех же интонациях, что и об этих легендарных тренерах".
"Вы должны учитывать, что "Ливерпуль" и близко не был лучшей командой в стране, они даже не находились в топ-4, когда Юрген брался за работу".
"Прийти в "Ливерпуль" и сделать то, что он сделал... Поучаствовать в стольких финалах, принести клубу шестой Европейский кубок, а затем выиграл первый за 30 лет титул лиги..."
"На мой взгляд, такой человек, как Юрген, заслуживает награду прямо сейчас. Такое впечатление, что в футболе мы часто ждем пока люди состарятся, чтобы всецело оценить их достижения. Но я знаю, что владельцы "Ливерпуля" этого не допустят. Когда Юрген оформит чемпионство, они уже должны начать работу над его статуей", — сообщил Джеррард The Athletic.
16.06.2020 13:00
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Фото огонь как всегда!!))
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Величайший. Ему не нужно было столько времени разгоняться, как красномордому жвачнику.
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Статую огромного рта...
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фото топ))
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За один год сделал больше чем чирарт
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