Люсьен Фавр все еще допускает уход Санчо

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр заявил, что все еще допускает уход вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо этим летом.

Несмотря на экономический кризис, "Боруссия" не собирается снижать цену за Санчо, установленную на отметке свыше 100 миллионов фунтов.



Ранее Джейдона сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Реал" и "Барселону", но едва ли кто-то из этих клубов решится заплатить запрашиваемую Дортмундом цену.



Тем не менее, Фавр не может быть уверен насчет будущего Санчо. То же самое касается находящегося в аренде из "Реала" защитника Ашрафа Хакими.



"Естественно, какие-то игроки могут уйти. Мы надеемся, что эти двое останутся, но они также могут и уйти".



"Вы говорите о двух игроках, насчет которых мы точно не знаем, что случится. Они могут остаться с нами, и это было бы хорошо для меня. Давайте посмотрим, какие изменения у нас произойдут в защите, полузащите или атаке", — цитирует Фавра Sky Sports.