Артета: "Нкетиа — правильный игрок для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что о отводит важную роль 21-летнему нападающему Эдди Нкетиа в своих планах на будущее.

Проведя первую половину этого сезона в "Лидсе" на правах аренды, но не добившись особых успехов, в январе Нкетиа досрочно вернулся на "Эмирейтс".



Здесь Эдди удалось произвести впечатление на Артету, заслужив право остаться в первой команде. Молодой англичанин даже успел забить три гола до остановки в сезоне в марте.



"Мы относимся с Эдди как к важному члену нашей команды. Мы приняли важное решение, когда не стали отправлять его снова в аренду после периода в "Лидсе".



"Я наблюдал за ним на тренировках и абсолютно убедился, что он правильный игрок, чтобы помочь нам достичь нового уровня. Он способен принести нам большую пользу, учитывая то, как мы хотим играть. Пока что он великолепен", — цитирует Артету Goal.