Тилеманс считает Де Брюйне лучшим полузащитником в Премьер-Лиге

Игрок "Лестера" Юри Тилеманс назвал Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.

23-летний Тилеманс присоединился к "лисам" в январе 2019 из "Монако", а после успешной аренды был выкуплен. В этом сезоне Юри сыграл 28 из 29 матчей своей команды в Премьер-Лиге.



Для восходящей звезды "Лестера" Де Брюйне является не только партнером по сборной Бельгии, но и примером для подражания. По мнению Тилеманса, у Кевина просто нет слабых мест.



"В данную минуту в игре есть много хороших полузащитников, и я просто стараюсь заимствовать все положительные вещи у них".



"Я очень стараюсь стать лучше, наблюдая за игрой других. Видя игру какого-нибудь другого игрока, я думаю: "О, да, я должен улучшить эту вещь". А затем я стараюсь поработать над этим на тренировке".



"Думаю, в данный момент лучший в Премьер-Лиге — это Де Брюйне. Он просто выделяется среди всех. Он совершенный полузащитник. У него отличная физика, и он много бегает".



"У него такая техника, что вещи в его исполнении выглядят очень, очень легко. Также он очень хорош в плане тактики. У него есть все", — сообщил Тилеманс The Athletic.