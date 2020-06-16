Тилеманс считает Де Брюйне лучшим полузащитником в Премьер-Лиге

Кевин Де Брюйне Игрок "Лестера" Юри Тилеманс назвал Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.

23-летний Тилеманс присоединился к "лисам" в январе 2019 из "Монако", а после успешной аренды был выкуплен. В этом сезоне Юри сыграл 28 из 29 матчей своей команды в Премьер-Лиге.

Для восходящей звезды "Лестера" Де Брюйне является не только партнером по сборной Бельгии, но и примером для подражания. По мнению Тилеманса, у Кевина просто нет слабых мест.

"В данную минуту в игре есть много хороших полузащитников, и я просто стараюсь заимствовать все положительные вещи у них".

"Я очень стараюсь стать лучше, наблюдая за игрой других. Видя игру какого-нибудь другого игрока, я думаю: "О, да, я должен улучшить эту вещь". А затем я стараюсь поработать над этим на тренировке".

"Думаю, в данный момент лучший в Премьер-Лиге — это Де Брюйне. Он просто выделяется среди всех. Он совершенный полузащитник. У него отличная физика, и он много бегает".

"У него такая техника, что вещи в его исполнении выглядят очень, очень легко. Также он очень хорош в плане тактики. У него есть все", — сообщил Тилеманс The Athletic.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2020 10:00

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  1. vyrentz 16.06.2020 10:27 # vyrentz
    Сразу после Хендерсона.

    ПРУФ:
    BBC опубликовал итоги голосования читателей по разным номинациям.

    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ, набрав 23% голосов. На втором месте – Садьо Мане (17%). На третьем – хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (14%).

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  2. idel 16.06.2020 10:26 # idel
    Это бесспорно. Только Канте в лучшей форме близок по уровню из всех полузащатников лиги.

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