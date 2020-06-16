"Юнайтед" установил гигантский телевизор на своей базе

"Манчестер Юнайтед" установил гигантский телевизор площадью 20 квадратных метров на своей базе в Каррингтоне.

Как известно, для "красных дьяволов" сезон 2019/20 возобновится уже в ближайшую пятницу выездом к "Тоттенхэму".



Пандемия коронавируса накладывает свой отпечаток не только на проведение матчей, но и на подготовку к ним команд — перед главным тренером "Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером встал вопрос, как безопасно организовывать тактические занятия со своими игроками.



Решение нашлось: Сульшер будет говорить с игроками о тактике и плане на игру не в помещении, а на свежем воздухе, демонстрируя слайды и видео на гигантском экране.



"Он огромен, более 10 фунтов (3 метров) высотой, и на его установку ушел целый уикенд, потому что он состоит из маленьких ТВ-панелей".



"Теперь Оле сможет проводить свои брифинги на краю тренировочного поля, и ему лишь останется нажимать кнопку. Клуб нашел выход из ситуации по-своему", — цитирует свой источник в "Юнайтед" The Sun.