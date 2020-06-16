"Тоттенхэм" ведет переговоры с Менье

"Тоттенхэм" ведет переговоры с правым защитником Тома Менье, чей контракт с ПСЖ истекает в конце этого месяца.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо следил за ситуацией вокруг Менье несколько месяцев, а сейчас, получив подтверждение того, что Тома не останется в Париже, обратился к игроку.



Этим летом у Моуриньо почти не будет денег на приобретения, учитывая влияние пандемии коронавируса, поэтому возможность укрепить фланг обороны свободным агентом выглядит очень привлекательно для Жозе.



Моуриньо состоит в прекрасных отношениях с агентом 28-летнего бельгийца Пини Захави а также знает, что Менье является большим другом защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.



Однако интерес к Менье, который выступал за ПСЖ с 2016 года, также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".