"Челси" проигрывает борьбу "Баварии" за Хаверца

Кай Хаверц "Челси" проигрывает борьбу "Баварии" за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Хаверц вернулся после коронавирусной паузы в великолепной форме, забив пять голов в шести матчах, и с тех пор не утихают слухи о намерении "Челси" приобрести 21-летнего немца.

Однако The Telegraph стало известно, что шансы "синих" заполучить Хаверца призрачны. "Бавария" решительно настроена сохранить Кая в Германии и сейчас приближается к договоренности с "Байером" по сделке, стоимость которой может превысить 75 миллионов фунтов.

При этом "Бавария" настроена заполучить Хаверца, который заменит возвращающегося в "Барселону" Филиппе Коутиньо, не отказываясь от своих притязаний на вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Бавария" ожидает, что приобретение 24-летнего Сане, чей контракт с "горожанами" истекает через 12 месяцев, обойдется в сумму свыше 50 млн. фунтов.

Добавим, косвенным свидетельством того, что "Челси" теряет надежду приобрести Хаверца, являются слухи о том, что "синие" вступили в переговоры с "Брентфордом" по алжирскому вингеру Саиду Бенрахме. Об этом сообщает RMC Sport.


Метки Бавария, Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. cfclondon 16.06.2020 07:37 # cfclondon
    Пусть сначала Сане купят, а то никак не договорятся по сумме с Сити. При живом Мюллере, который 3-4 сезона может отыграть, покупать еще и Хаверца..
    К тому же Бавария не тратит 100+ миллионов на одного игрока.

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  2. frisby 16.06.2020 07:34 # frisby
    снова членси мухомором по губам? паламались схемки

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  3. stevens 16.06.2020 07:22 # stevens
    Ожидание: Санчо, Хавертц, топ нап..
    Реальность: вингер Брентфорда, тяжело переносящий шум 25-летний серядняк из Лейпцига, очередное 10-е место в следующем сезоне и куча толстых членов для абсолютно каждого болельщика лондонского футбольного клуба «Шленще».

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  4. funkyfresh 16.06.2020 07:22 # funkyfresh
    Цз купите нормального лучше.

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  5. pamirec777 16.06.2020 07:18 # pamirec777
    Этого не может быть. Чтобы сам Челси проиграл борьбу? Не верю

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  6. mufc1994 16.06.2020 07:16 # mufc1994
    Пенсы: "не нужен был" ахах

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