"Челси" проигрывает борьбу "Баварии" за Хаверца

"Челси" проигрывает борьбу "Баварии" за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Хаверц вернулся после коронавирусной паузы в великолепной форме, забив пять голов в шести матчах, и с тех пор не утихают слухи о намерении "Челси" приобрести 21-летнего немца.



Однако The Telegraph стало известно, что шансы "синих" заполучить Хаверца призрачны. "Бавария" решительно настроена сохранить Кая в Германии и сейчас приближается к договоренности с "Байером" по сделке, стоимость которой может превысить 75 миллионов фунтов.



При этом "Бавария" настроена заполучить Хаверца, который заменит возвращающегося в "Барселону" Филиппе Коутиньо, не отказываясь от своих притязаний на вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.



"Бавария" ожидает, что приобретение 24-летнего Сане, чей контракт с "горожанами" истекает через 12 месяцев, обойдется в сумму свыше 50 млн. фунтов.



Добавим, косвенным свидетельством того, что "Челси" теряет надежду приобрести Хаверца, являются слухи о том, что "синие" вступили в переговоры с "Брентфордом" по алжирскому вингеру Саиду Бенрахме. Об этом сообщает RMC Sport.