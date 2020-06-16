"Челси" проигрывает борьбу "Баварии" за Хаверца
"Челси" проигрывает борьбу "Баварии" за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
Хаверц вернулся после коронавирусной паузы в великолепной форме, забив пять голов в шести матчах, и с тех пор не утихают слухи о намерении "Челси" приобрести 21-летнего немца.
Однако The Telegraph стало известно, что шансы "синих" заполучить Хаверца призрачны. "Бавария" решительно настроена сохранить Кая в Германии и сейчас приближается к договоренности с "Байером" по сделке, стоимость которой может превысить 75 миллионов фунтов.
При этом "Бавария" настроена заполучить Хаверца, который заменит возвращающегося в "Барселону" Филиппе Коутиньо, не отказываясь от своих притязаний на вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
"Бавария" ожидает, что приобретение 24-летнего Сане, чей контракт с "горожанами" истекает через 12 месяцев, обойдется в сумму свыше 50 млн. фунтов.
Добавим, косвенным свидетельством того, что "Челси" теряет надежду приобрести Хаверца, являются слухи о том, что "синие" вступили в переговоры с "Брентфордом" по алжирскому вингеру Саиду Бенрахме. Об этом сообщает RMC Sport.
16.06.2020 07:00
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Последние комментарии:
Пусть сначала Сане купят, а то никак не договорятся по сумме с Сити. При живом Мюллере, который 3-4 сезона может отыграть, покупать еще и Хаверца..
К тому же Бавария не тратит 100+ миллионов на одного игрока.
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снова членси мухомором по губам? паламались схемки
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Ожидание: Санчо, Хавертц, топ нап..
Реальность: вингер Брентфорда, тяжело переносящий шум 25-летний серядняк из Лейпцига, очередное 10-е место в следующем сезоне и куча толстых членов для абсолютно каждого болельщика лондонского футбольного клуба «Шленще».
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Цз купите нормального лучше.
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Этого не может быть. Чтобы сам Челси проиграл борьбу? Не верю
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Пенсы: "не нужен был" ахах
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