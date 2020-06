Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" сосредоточится на Донни Ван де Беке. "Ювентус" хочет купить у "Челси" Маркоса Алонсо и Жоржиньо. Игрокам Премьер-Лиги запретят плеваться и высмаркиваться. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" пока не выдвигал предложение по вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, хотя высоко оценивает свои шансы заполучить игрока этим летом. (Daily Star)



"Юнайтед" решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Аякса" Донни Ван де Беке, а не на Кае Хаверце из "Байера". (Manchester Evening News)



Альтернативной Ван де Беку для "Юнайтед" является Уилфрид Ндиди из "Лестера". (Daily Express)



"Манчестер Сити" проявляет интерес к правому защитнику "Реала" Ашрафу Хакими, который сейчас находится в аренде в дортмундской "Боруссии". (AS)



Санчо открыт к возвращению в "Сити" ввиду нерешительности "Юнайтед". (The Sun)



"Челси" вступил в переговоры с окружением алжирского вингера "Брентфорда" Саида Бенрахмы. (RMC Sport)



Бен Чилуэлл остается приоритетом для "Челси" по укреплению левого фланга обороны. (Daily Star)



"Ювентус" хочет купить у "Челси" Маркоса Алонсо и Жоржиньо. (Daily Express)



"Арсенал" готов утроить зарплату полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (Goal)



На этой неделе "Ницца" предложит 2 миллиона фунтов за полузащитника "Эвертона" Моргана Шнайдерлена. (Daily Mail)



Другое



Игрокам Премьер-Лиги запретят плеваться и высмаркиваться во время матчей. (The Guardian)



Бывший игрок "Вест Бромвича", "Миллуолла" и "Блэкберна" Стивен Рид может возглавить "Болтон". (Sky Sports)



ФИФА получила 441 запрос от футболистов о содействии в получении своих зарплат от клубов. 89 процентов этих игроков — из Европы. (The Independent)



В отношении экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера открыто новое уголовное дело в Швейцарии по подозрению в ненадлежащем расходовании 1 млн. долларов. (Sky Sports)



Полиция закрыла дело по поводу налета грабителей на жилище вице-президента "Юнайтед" Эда Вудворда. (Daily Mail)



Вингер "Реала" Гарет Бэйл снова травмировался спустя 29 минут после возобновления сезона Ла Лиги. (The Sun)