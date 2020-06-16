Хендерсон: "Нам с Клоппом придется следить за своим языком"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что они с главным тренером Юргеном Клоппом должны будут следить за своим языком после возобновления сезона.

Как известно, оставшиеся 92 матча этого сезона Премьер-Лиги пройдут без зрителей. И если раньше шум толпы мог скрыть те ругательства, которые порой выкрикивают на поле, то теперь игрокам нужно приложить усилия, чтобы их бранные слова не попали в прямые трансляции.



"Мы должны адаптироваться к этой ситуации и свести ругательства к минимуму. Я больше переживаю за свой язык во время игры".



"Я не хочу извиняться перед всеми после каждого матча, поэтому я должен быть осторожен, особенно в разгар матча".



"Уверен, и наш главный тренер должен будет следить за своим языком. Но он также знает, что мы больше не сможем объяснить шумом трибун, почему мы порой его не слышим", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.